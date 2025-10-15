Babnet   Latest update 13:47 Tunis

رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 62 لعيد الجلاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670e2da87b4564.05164820_neoqfikjphmlg.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء 15 بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء.

  إثر ذلك، تحول رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ساحة الشهيد الرائد محمد البجاوي، التي كان أذن خلال زيارته لها يوم 15 أكتوبر من السنة الفارطة (2024) بتهيئتها وإزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي التي كانت في محيطها وتركيز نصب تذكاري يخلد ذكراه للأجيال.

وتلا فاتحة الكتاب ترحما على روح الشهيد البجاوي، الذي يعد أحد أبطال معركة بنزرت وشهدائها، ومن الضباط الذين اختاروا البقاء داخل المدينة لمواصلة القتال، إلى أن أصيب بنيران رشاش انطلقت من إحدى دبّابات العدوّ عندما كانت تحاول التقدّم، حيث استشهد يوم 21 جويلية 1961 حاملاً سلاحه متقدّماً مجموعته في المكان الذي أقيم فيه نصبه التذكاري والذي يعرف بـ"المربع الأخير". 

كما تولى رئيس الدولة بمفترق شارع حسن النوري الواقع قرب حي الشرفاء ببنزرت المدينة معاينة النصب التذكاري للضابط الشهيد بالجيش الوطني الهادي والي، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الزكية، وهو أحد أبطال معركة الجلاء ببنزرت، ومن الشباب الوطنيين الذين انخرطوا مبكّرًا في خدمة الوطن بعد الاستقلال، قبل ان يستشهد عن عمر 25 سنة خلال معركة بنزرت يوم  22 جويلية 1961 وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعًا عن سيادة تونس ضدّ القوات الاستعمارية الفرنسية. 
كما اطلع رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى مدينة بنزرت، على تقدم مجمل الأشغال المنجزة في اطار استكمال مشروع التهيئة والتجديد لقسم طب النساء والتوليد ببنزرت، البالغة اعتماداته المالية 16 مليون دينار، ومنها التجهيزات العصرية التي تم توفيرها وأيضا التدخلات الفنية المتعلقة باقساط الهندسة المدنية والسوائل والتكييف وشبكات الكهرباء، بالنسبة للطابقين الأول والثاني والطابق الارضي، علاوة على الأشغال المتعلقة بتهيئة الطابق السفلي والتهيئة العامة للطرقات والشبكات المختلفة بالمحيطين الداخلي والخارجي للمنشأة الصحية العمومية. 
وكان لرئيس الدولة لقاءات مع عدد من أهالي ومتساكني الجهة في مناطق متفرقة، حيث استمع لمشاغلهم، وأكد الحرص على مواصلة العمل على الرقي بتونس وشعبها.
وواكب زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية بنزرت، بالخصوص كل من وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ووالي بنزرت سالم بن يعقوب، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت إيمان الزواوي، إلى جانب ثلة من سامي إطارات المؤسسة العسكرية وعدد من الإطارات الصحية الإدارية والطبية وشبه الطبية ومن ممثلي المصالح الجهوية والمحلية الإدارية والفنية والبلدية.
طارق الجبار


