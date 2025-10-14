النادي الصفاقسي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 15 نوفمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/605246c2441b43.50577090_emqfkplghnoji.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء انه سيعقد جلسته العامة الانتخابية للمدة النيابية 2025-2027 يوم 15 نوفمبر المقبل بمركب النادي.

كما افاد نادي عاصمة الجنوب عبر صفحته الرسمية بانه تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات برئاسة شفيق قدورة وعضوية سلمى بسباس الحاج صالح ومحمد المعالج للاشرف على قبول الترشحات وعملية الاقتراع.