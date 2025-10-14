Babnet   Latest update 21:09 Tunis

النادي الصفاقسي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 15 نوفمبر المقبل

Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 20:34
      
اعلن النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء انه سيعقد جلسته العامة الانتخابية للمدة النيابية 2025-2027 يوم 15 نوفمبر المقبل بمركب النادي.
كما افاد نادي عاصمة الجنوب عبر صفحته الرسمية بانه تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات برئاسة شفيق قدورة وعضوية سلمى بسباس الحاج صالح ومحمد المعالج للاشرف على قبول الترشحات وعملية الاقتراع.


