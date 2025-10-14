منتجو التفاح بفوسانة يعبّرون عن استيائهم من مداهمات المراقبة الاقتصادية المتكرّرة لمخازن التبريد وحجز محاصيلهم

عبّر عدد من منتجي التفاح بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين عن استيائهم الشديد ممّا وصفوه بـ"التضييقات" التي تمارسها ضدهم فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، وذلك على خلفية المداهمات المتكرّرة لمخازن التبريد وحجز كميات من محصولهم.



وأكدوا، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه الإجراءات تسبّبت لهم في خسائر مالية كبيرة وأثّرت سلبًا على سير نشاطهم الفلاحي.



وفي هذا الصدد، أوضح عضو المجلس المحلي بفوسانة، حسين الرحموني، في تصريح لصحفيّة /وات/، اليوم الثلاثاء، أن الجهة سجّلت خلال الموسم الفلاحي الحالي صابة قياسية من التفاح، غير أن الدولة، حسب قوله، لم تتدخل لتأمين عملية الترويج أو تنظيمها، بل فوجئ الفلاحون بتكثيف عمليات المراقبة والحجز بدعوى إحتكار المنتوج وخزنه في مخازن غير قانونية.وأضاف الرحموني أن فرق المراقبة متمركزة في مختلف مسالك التوزيع، سواء على مستوى التخزين أو النقل أو التسويق، وهو ما جعل المنتجين يعيشون "وضعية حرجة" عطّلت عملية الجني والترويج، مؤكداً أن كميات كبيرة من التفاح مازالت إلى اليوم عالقة على رؤوس الأشجار بسبب "صعوبات التصريف" وغياب الحلول العملية، وفق تعبيره.ودعا المتحدث المصالح المركزية المعنية إلى الوقوف إلى جانب الفلاحين عبر تمكينهم من التمويلات الضرورية، وفتح مسالك توزيع منظّمة وتشجيع الإستثمار في القطاع، على غرار ما يُعتمد في قطاعات أخرى كإنتاج الزيتون والحبوب.وأشار إلى أن منتجي التفاح نفّذوا، عشية أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية القصرين، طالبوا خلالها بإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم، مبرزاً أن هذه التحركات تُوّجت بلقاء جمع والي الجهة زياد الطرابلسي بكلّ من نائبي الشعب محمد أمين المباركي وعمار العيدودي ومصالح التجارة، وتمّ خلاله التعهد بالتنسيق مع وزارة التجارة لإيجاد حلّ جذري لهذه الإشكالية.ومن جهته، وجّه الفلاح مهدي بلقاسمي، في تصريح لـ/وات/، نداءً إلى السلط المركزية للتدخل العاجل، ووضع خطة شاملة لدعم منتجي التفاح بمعتمديتي فوسانة وسبيبة، مشدّداً على ضرورة توفير مخازن تبريد عمومية، وتسهيل تسويق المنتوج في مختلف الأسواق والفضاءات والمراكز التجارية، بدل حصر بيعه في السوق المركزية بالعاصمة.يُذكر أن غابة التفاح بمعتمدية فوسانة تمتد على مساحة تقارب 4 آلاف هكتار، ويُقدّر إنتاجها لهذا الموسم بـ30 ألف طن من جملة 62 الف طن على المستوى الجهوي، أي بتطوراً ملحوظ مقارنة بالموسم الفارط بفضل تحسّن الظروف المناخية ونزول كميات هامة من الأمطار.وتغطي غابة التفاح بولاية القصرين نحو 10 آلاف و800 هكتار، تتركز حوالي 80 بالمائة منها في معتمديات سبيبة وفوسانة وسبيطلة وجدليان.ويشهد القطاع في فوسانة، خلال السنوات الأخيرة، توجّهاً متزايداً نحو زراعة أصناف جديدة أكثر مقاومة للبرودة وذات مردودية مرتفعة، خاصة في المناطق الجبلية العالية مثل بودرياس وعين جنان، مع المحافظة على الأصناف التقليدية التي تشتهر بها الجهة لما لها من قيمة اقتصادية وتسويقية مميزة.