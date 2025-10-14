منظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة طوعية لـ138 مواطنا غينيا إلى بلدهم الأصلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663d1c34def4e8.22705248_ikehfqjolnpgm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اليوم الثلاثاء، عن تأمين رحلة عودة طوعية لـ138 مواطنا غينيا إلى بلدهم الأصلي على متن رحلة جوية مستأجرة من تونس إلى كوناكري (غينيا) ببادرة من المنظمة، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج المُساعد الذي تُنفذه المنظمة.



وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن فريق المنظمة الدولية للهجرة في غينيا سيستقبل المهاجرين الغنيين المعنيين عند وصولهم إلى كوناكري، وسيساعدهم على تنفيذ مشاريع إعادة إدماج لتسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في ظروف مستدامة وكريمة تُلبي تطلعاتهم.









ولفتت إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يتم من قبل المنظمة الدولية للهجرة في تونس، بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويدية، وبالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية والقنصلية ذات الصلة. ولفتت إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يتم من قبل المنظمة الدولية للهجرة في تونس، بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويدية، وبالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية والقنصلية ذات الصلة.