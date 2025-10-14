Babnet   Latest update 18:06 Tunis

انعقاد الدورة 22 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee7bff1bb509.98725948_ijqgkfmhelpon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 17:33
      
تناولت الدورة الثانية والعشرين للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار، المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، محورين رئيسيين لتطوير بيئة الاستثمار في تونس: دور القطاع الخاص في توجيه الإصلاحات والتشريعات-تجربة دبي وتحليل فرص الاستثمار في مراكز البيانات.

ومثلت هذه الدورة فرصة لتبادل الخبرات الدولية والتحليلات القطاعية لإثراء التفكير الاستراتيجي في تونس.



القطاع الخاص شريك أساسي في الإصلاحات: نموذج دبي

قدمت مدير أول سياسات الأعمال في غرفة تجارة دبي نادين شامي، آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص
المعمول بها في دبي مؤكدة على أهمية مساهمة القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة.

واشارت، في هذا الخصوص، الى مراجعة 107 نصوص تشريعية خلال سنة 2024، مع نسبة قبول بلغت 58 بالمائة للمقترحات المقدمة من القطاع الخاص، اضافة الى إعداد دراسات مستهدفة (تكلفة حوكمة الشركات العائلية، حماية القصر، دعم رواد الأعمال الوطنيين...) والتنسيق مع 17 هيئة حكومية والمشاركة في 3 مبادرات حكومية كبرى.

مراكز البيانات: قطاع ينمو بسرعة وفرص واعدة لتونس

خُصص الجزء الثاني من الجلسة لليقظة الإستراتيجية حول مراكز البيانات اذ اشار فريق الهيئة التونسية للاستثمار استنادًا على قواعد بيانات قطاعية وتحليلات مقارنة دولية، ان الاتجاهات العالمية اظهرت تسارعاً في الاستثمارات التي تضاعفت 20 مرة منذ عام 2016، مع ارتفاع متوسط الطاقة للمشروع من 50 ميغاواط في 2022 إلى 450 ميغاواط في 2025.

كما تم، خلال هذه الدورة، تحليل متطلبات المستثمرين الدوليين الرئيسية التي تمثل محددات حاسمة للاستثمار في هذا القطاع والتي تتمثل في الاستدامة و الطاقة الخضراء والإطار التنظيمي الواضح و الربط عبر شبكات الاتصال وحماية البيانات.

وفي الختام قدم المشاركون في الدورة الثانية والعشرين للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار، توصيات لتعزيز جاذبية تونس في هذا القطاع تعلقت اساسا بتحديث الإطار القانوني لحماية البيانات و تطوير الطاقات المتجددة لتشغيل مراكز البيانات وتعزيز الربط عبر شبكات الاتصال الدولية عبر كابلات بحرية جديدة وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مخصصة للخدمات السحابية ومراكز البيانات.


