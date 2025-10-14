رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 1125 سجينا بمناسبة الذكرى 62 لعيد الجلاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f350e6b772288.86452215_qlhpjnokfiemg.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عفوا عن 1125 محكوما عليهم بالسّجن، أدّى إلى سراح 364 سجينا منهم، بمناسبة الذكرى 62 لعيد الجلاء.



كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 1035 سجينا بالسراح الشرطي، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن رئاسة الجمهورية.









