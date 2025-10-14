انطلاق بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة يوم 25 أكتوبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

تقرّر انطلاق بطولة القسم الوطني "أ" للأكابر في الكرة الطائرة يوم 25 أكتوبر الجاري، وفق ما أكّده المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة بسّام الفوراتي.



وأوضح الفوراتي أن نظام البطولة يقوم على توزيع الفرق الـ12 المشاركة على مجموعتين خلال المرحلة الأولى، بواقع 6 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى من كل مجموعة إلى مرحلة التتويج (بلاي أوف)، فيما تخوض بقية الفرق مرحلة تفادي النزول (بلاي آوت).









وتتنافس أندية مجموعة التتويج في مرحلة جديدة بنظام الذهاب والإياب، يتأهل في أعقابها أصحاب المراتب الأربع الأولى إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه متصدر الترتيب صاحب المركز الرابع، فيما يلتقي صاحب المرتبة الثانية مع الثالث.



أما الفريقان صاحبا المرتبتين الخامسة والسادسة في مجموعة التتويج، فسينضمان إلى الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في مجموعة تفادي النزول لخوض مسابقة كأس الجامعة.



ويُسجَّل أن صاحب المرتبة السادسة والأخيرة خلال منافسات المرحلة الأولى ينزل آليًا إلى القسم الوطني "ب"، بينما يخوض صاحب المرتبة الخامسة ملحق البقاء أو الصعود مع صاحب المرتبة الثانية في بطولة القسم الوطني "ب".



