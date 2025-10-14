Babnet   Latest update 18:06 Tunis

هيئة الانتخابات ضمن الملاحظين الدوليين للانتخابات الرئاسية الكاميرونية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 16:34
      
مثلت مواكبة الانتخابات الرئاسية الكاميرونية، وزيارة عدد من مراكز الاقتراع ضمن بعثات الملاحظين الدوليين، أبرز الأنشطة التي شارك فيها عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس، خلال زيارة عمل أداها إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري، بدعوة من رابطة السلطات الانتخابية الإفريقية والمجلس الانتخابي بالكاميرون.

وعقد بوغطاس، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن هيئة الإنتخابات، جلسة عمل مع رئيس المجلس الانتخابي الكاميروني، الذي عبر عن ترحيبه بإبرام اتفاقية شراكة مع هيئة الانتخابات في المجال الانتخابي. كما شارك في دورة تكوينيـة نظمتها رابطة السلطات الانتخابية الإفريقية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي والمجلس الانتخابي الكاميروني حول القيادة والذكاء الاصطناعي في زمن الانتخابات.



وشارك أيضا، في ورشة عمل للمصادقة على المخطط الإستراتيجي 2025 – 2030 لشبكة الهياكل المكلفة بإدارة الانتخابات بإفريقيا الوسطى (ROGEAC)، تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس الانتخابي الكاميروني والمركز الأوروبي لدعم الانتخابات "ECES" والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا "– EISA و International IDEA"

وأجرى عضو مجلس الهيئة كذلك، اتصالات مع عدد من رؤساء الهيئات المشاركة والمنظمات الإقليمية، على غرار الإتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتبادل الرأي معهم حول فرص التعاون وتبادل التجارب بين الهيئات الإفريقية في المجال الانتخابي.


الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
