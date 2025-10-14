تعليق ممارسة نشاط الصيد البرّي بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم غد الأربعاء 15 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6152054fe23ca0.00761723_pqjkglehifmon.jpg width=100 align=left border=0>

تقرر تعليق ممارسة نشاط الصيد البرّي بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء.

