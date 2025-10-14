Babnet   Latest update 16:39 Tunis

تعليق ممارسة نشاط الصيد البرّي بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم غد الأربعاء 15 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6152054fe23ca0.00761723_pqjkglehifmon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 15:20 قراءة: 0 د, 8 ث
      
تقرر تعليق ممارسة نشاط الصيد البرّي بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316628


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:46
15:17
12:12
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
29°-21
25°-20
25°-19
26°-21
  • Avoirs en devises
    24735,6

  • (13/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41210 DT        1$ =2,94743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    