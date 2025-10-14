قابس: المستشفي الجامعي بقابس يستقبل حالات اختناق جديدة جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي

استقبل المستشفى الجامعي بقابس، صباح اليوم الثلاثاء، حالات اختناق جديدة لتلاميذ من المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام بقابس جراء الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وفق ما أفاد به مصدر طبّي مسؤول بالمستشفى.







وأكّد المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أنه "تم نقل المصابين على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي لتلقي الاسعافات اللازمة في الإبّان".وقد سادت منطقة شاطئ السلام حالة كبيرة من الغضب في صفوف الأهالي الذين طالبوا على امتداد الأيام الفارطة بالايقاف الفوري لنشاط الوحدات الصناعية للمجمع.ويتزامن هذا الحادث البيئي والصناعي مع وجود الفريق المشترك من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة البيئة بولاية قابس والذي أذن رئيس الجمهورية قيس سعيدبتكوينه لمعالجة واصلاح وضعية معمل الحامض الفوسفوري بالمجمع الكيميائي التونسي.يشار الى أن العديد من المجالس المنتخبة بولاية قابس، ومن المنظمات الوطنية، ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين، قد طالبوا في الأيام الأخيرة بغلق الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي وبتفكيكها لما تشكله من خطر على السكان بسبب اهترائها وانتهاء العمر