Babnet   Latest update 19:25 Tunis

نواب يسلطون الضوء على نقائص المنظومة التربوية ويطالبون بإصلاحات عاجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 19:25 قراءة: 2 د, 20 ث
      
تركّزت مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة الحوارية، مع وزير التربية نورالدين النوري، اليوم الثلاثاء، على جملة من النقائص البنيوية واللوجستية التي تعاني منها مختلف الجهات، حيث طالب النواب بتحسين البنية التحتية، وتدعيم الموارد البشرية، وتطوير خدمات النقل والإعاشة المدرسية وضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لتوفير ظروف آمنة للعودة المدرسية وتأمين جودة تعليمية عالية.

وأبرز النائب فتحي معالي من ولاية قبلي ضرورة تحويل التعليم من تلقين إلى ابداع وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي وتكوين المتعلم القادر على التفكير النقدي والانتاج العلمي داع وإعدادا الكفاءات لسوق العمل العلمي والتكنولوجي الجديد وتعزيز مكانة اللغة العربية في الحفاظ على الهوية والترفيع في ميزانية وزارة التربية وتحقيق العدالة في مجال التربية والتعليم بين الجهات والأقاليم، مبرزا ضرورة دراسة تجربة مندوبيتي صفاقس 1 و 2 نظرا للنتائج الباهرة التي تحققها في البكالوريا للاستئناس بها في بقية الجهات



وركّز النائب كمال لحمر نائب من ولاية تطاوين ضرورة التدخّل العاجل ببعض الجهات التي تعاني من نقائص هيكلية ولوجستية وتجديد أسطول سيارات المندوبية الجهوية الذي أصبح متهالكا ويعيق متابعة النشاط المدرسي، خصوصا في المناطق النائية، لافتا إلى استمرار ظاهرة الانقطاع المدرسي بسبب نقص وسائل النقل وقطع عشرات الكيلومترات من قبل التلاميذ وسط خطر الكلاب السائبة ومخاطر الطريق
كما طالب بـتحويل معهد غمراسن إلى مركب ثقافي تربوي وإطلاق مشروع تعشيب الملاعب الرياضية، فضلا عن دعم الانتقال الطاقي وترشيد النفقات عبر إقامة محطات فوتوفولطائية.

من جهته، أبرز نائب هشام مباركي من ولاية توزر الحاجة الملحّة لإحداث ملعب رياضي بالجهة، ودعا إلى إصلاح التكوين المهني باعتباره جزءا أساسيا من إصلاح التعليم، مشيرا إلى النقص الكبير في الإطار التربوي والتجهيزات بهذه الولاية. كما أشار إلى مشاكل النقل المدرسي وتأخر مستحقات مزودي خدمات ديوان الخدمات المدرسية، وتساءل عن قائمة الأساتذة النواب في انتظار التوظيف التي تحوم حولها شبهات.

واعتبر نائب الصحبي عامر من ولاية سوسة، إلى أن البرامج التربوية الحالية لا تواكب التطورات التكنولوجية ولا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، ودعا إلى مراجعتها. كما تطرق إلى مسألة نقص النقل المدرسي والمربين والمرشدين البيداغوجيين في المدارس الابتدائية، مؤكدا من جهة أخرى على أهمية تكثيف الدورات الأمنية لحماية التلاميذ من أشكال العنف.

وأشار النائب فهمي مبارك من ولاية صفاقس، إلى اهتراء البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالجهة التي أضحت تهدّد سلامة التلاميذ مشدّدا على ضرورة التدخّل .


ولفت النائب بلقاسم يعقوبي من ولاية منوبة إلى نقص أعوان الحراسة وعمال النظافة وبعض التجهيزات الأساسية مثل أجهزة الطباعة وغيرها، متسائلا عن سبب عدم صياغة قانون يحمي المعلم من الاعتداءات المتكررة داخل المؤسسات التربوية وعن سبب عدم انتداب المرشدين والقيمين المتعاقدين.

كما أثار النائب من ولاية مدنين الحاجة إلى دعم الموارد البشرية لتأمين نجاح المندوبيات الجهوية، والاستعجال في بناء المدرسة الإعدادية بجربة ميدون، وطرح تساؤلات حول سدّ الشغورات الناتجة عن التقاعد وإعادة توزيع الموارد البشرية بين الجهات.

ولفت عدد آخر من النواب الانتباه أيضا إلى أن بعض المدارس ما تزال مهددة بالسقوط، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار، ونددوا بضعف الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين "يعانون التهميش والبطالة رغم حصولهم على شهادات علمية" .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316650


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
29°-21
25°-20
25°-19
26°-21
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    