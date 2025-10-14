Babnet   Latest update 15:02 Tunis

المبارزة: 8 عناصر تمثل تونس في كأس العالم للشبان في اختصاص الفلوري من 30 اكتوبر الى 2 نوفمبر باسطنبول

<img src=http://www.babnet.net/images/7/escrime.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 14:28
      
تشارك تونس بثمانية مبارزين ضمن كأس العالم للشبان في اختصاص سلاح الفلوري وذلك من 30 اكتوبر الجاري الى 2 نوفمبر القادم بمدينة اسطنبول التركية وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المدير الفني للجامعة التونسية للعبة سفيان خليل اليوم الثلاثاء.
وأوضح خليل الذي سيتولى الاشراف على تدريب المنتخب في هذه البطولة ان القائمة تضم ثنائي صنف الاواسط محمد علي فوشة وادريس فنيش بالاضافة الى سداسي صنف الوسطيات نوران بشير وياسمين السوسي ونور الاسلام مشارك وفرح بن يحمد وسليمة للا زينة الغربي وآلاء الوصيف.
وأضاف المصدر ذاته ان ثلاثة عناصر من صنف الوسطيات ستخوض كذلك منافسات صنف الصغريات، ويتعلق الامر بكل من فرح بن يحمد وسليمة للا زينة الغربي وآلاء الوصيف.

وختم سفيان بن خليل بأن المشاركة التونسية في مسابقة الفرق ستقتصر على صنف الوسطيات عبر الرباعي نوران بشير وياسمين السوسي وسليمة للا زينة الغربي وآلاء الوصيف.


