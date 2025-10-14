افتتاح مركز التميز في ريادة الاعمال يوم الخميس 16 اكتوبر بالمدينة العتيقة تونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/9/babhar.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن يتم الاعلان، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، عن افتتاح مركز التميز في ريادة الاعمال، بالمدينة العتيقة تونس العاصمة، وذلك بحضور والي تونس وممثلين عن بعض المنظمات الوطنية والدولية .



ويعد هذا المركز نموذجا رائدا في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي ويطمح أن يكون قطبا وطنيا مرجعيا للابتكار الاجتماعي وريادة الاعمال ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .









ويهدف المركز الى تعزيز الاستقلال المالي والمهني للحرفيين والحرفيات والاشخاص في وضعية هشاشة وحفظ وابراز التراث الحرفي ونقل المهارات التقليدية عبر الاجيال .



وسيعمل المركز على تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء والشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وارساء منظومة تعاون مستدامة تجمع بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجمعيات المحلية والشركاء الدوليين .