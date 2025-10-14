Babnet   Latest update 15:02 Tunis

افتتاح مركز التميز في ريادة الاعمال يوم الخميس 16 اكتوبر بالمدينة العتيقة تونس العاصمة

من المنتظر، أن يتم الاعلان، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، عن افتتاح مركز التميز في ريادة الاعمال، بالمدينة العتيقة تونس العاصمة، وذلك بحضور والي تونس وممثلين عن بعض المنظمات الوطنية والدولية .

ويعد هذا المركز نموذجا رائدا في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي ويطمح أن يكون قطبا وطنيا مرجعيا للابتكار الاجتماعي وريادة الاعمال ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .



ويهدف المركز الى تعزيز الاستقلال المالي والمهني للحرفيين والحرفيات والاشخاص في وضعية هشاشة وحفظ وابراز التراث الحرفي ونقل المهارات التقليدية عبر الاجيال .

وسيعمل المركز على تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء والشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وارساء منظومة تعاون مستدامة تجمع بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجمعيات المحلية والشركاء الدوليين .


