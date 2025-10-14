غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تستعد لإطلاق المنصّة الرقمية لإصدار شهادات المنشأ

تستعد، غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، لإطلاق المنصة الرقمية لاصدار شهادات المنشأ خلال الفترة القادمة في اطار استكمال مشروع رقمنة شهادات المنشأ وتركيز المنصّة الإلكترونية.



وللغرض احتضنت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مؤخرا ورشة عمل حول تنفيذ الاختبارات التجريبية للمنصّة الرقمية



وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الدعم الفني بالتعاون مع، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتهدف إلى تطوير الخدمات الإدارية وتحسين نجاعة الإجراءات التجارية عبر اعتماد الحلول الرقمية الحديثة.وخصص اللقاء لعرض مكونات المنصة واختبار وظائفها التقنية والإجرائية، تمهيدا لإطلاقها رسميا خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار الشهادات، وضمان الشفافية في المعاملات التجارية.وانعقدت الورشة بإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ممثلة في عدد من إطاراتها، وبحضور إطارات الغرفة المكلفين بإصدار شهادات المنشأ، إلى جانب نظرائهم من غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي، وممثل عن الديوانة التونسية، وممثلة عن برنامج التعاون الألماني.