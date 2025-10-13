مدنين: انعقاد الجلسة التأسيسية للشركة الاهلية المحلية للثقافة والإعلام بجرجيس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت، أمس الأحد، أشغال الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية بجرجيس للثقافة والاعلام، بإشراف والي مدنين وليد الطبوبي، في خطوة مهمة لانطلاق نشاط هذه الشركة قريبا عقب استكمال بعض الاجراءات الادارية والتمويلية.



وبدخول هذه الشركة حيز النشاط، يرتفع عدد الشركات الاهلية بمعتمدية جرجيس الى 6 شركات في مجالات مختلفة من فلاحة وصيد بحري، ومنتجات الملح، والنقل، والسياحة، والثقافة والاعلام، منها 3 شركات استكملت مسار التاسيس، و3 شركات في مراحل تأسيسية، وفق معتمد جرجيس عبد السلام بوعزيز.









وأضاف بوعزيز، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجلسة التأسيسية للشركة أفرزت مجلس ادارة، علما أن الشركة تضم 52 منخرطا ومكتتبا.

وأشار إلى ان الشركة تتطلّع إلى إحداث راديو واب ثم مجلة ورقية شهرية وفي خطوة لاحقة ستسعى الى بعث مطبعة رقمية، الى جانب عملها على تنشيط الحياة الثقافية بالمنطقة، وبناء ثقافة هادفة وتكريس المواطنة الفاعلة والمساهمة في تحريك عجلة التنمية بجرجيس.