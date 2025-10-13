Babnet   Latest update 20:18 Tunis

مدنين: انعقاد الجلسة التأسيسية للشركة الاهلية المحلية للثقافة والإعلام بجرجيس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 19:56 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انعقدت، أمس الأحد، أشغال الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية بجرجيس للثقافة والاعلام، بإشراف والي مدنين وليد الطبوبي، في  خطوة مهمة لانطلاق نشاط هذه الشركة قريبا عقب استكمال بعض الاجراءات الادارية والتمويلية.

وبدخول هذه الشركة حيز النشاط، يرتفع عدد الشركات الاهلية بمعتمدية جرجيس الى 6 شركات في مجالات مختلفة من فلاحة وصيد بحري، ومنتجات الملح، والنقل، والسياحة، والثقافة والاعلام، منها 3 شركات استكملت مسار التاسيس، و3 شركات في مراحل تأسيسية، وفق معتمد جرجيس عبد السلام بوعزيز.



وأضاف بوعزيز، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجلسة التأسيسية للشركة  أفرزت مجلس ادارة، علما أن الشركة تضم 52 منخرطا ومكتتبا.
وأشار إلى ان الشركة تتطلّع إلى إحداث راديو واب ثم مجلة ورقية شهرية وفي خطوة لاحقة ستسعى الى بعث مطبعة رقمية، الى جانب عملها على تنشيط الحياة الثقافية بالمنطقة، وبناء ثقافة هادفة وتكريس المواطنة الفاعلة والمساهمة في تحريك عجلة التنمية بجرجيس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316592


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
28°-21
25°-20
25°-19
  • Avoirs en devises
    24735,6

  • (13/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41210 DT        1$ =2,94743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/10)   1030,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    