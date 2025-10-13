Babnet   Latest update 20:18 Tunis

الاعلان عن اعداد كراس شروط لانجاز اربع وحدات تثمين النفايات بتونس الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ed3f928ecd34.91475714_pmeqnohjglkfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 19:04 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تم الاعلان، خلال جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 باشراف وزير البيئة حبيب عبيد ،عن اعداد كراس شروط لإنجاز 4 وحدات تثمين النفايات بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وتونس فضلا عن مناقشة المراجع الفنية الأولى وطرق انجاز ومتابعة المشروع.

وخصصت جلسة العمل لعرض رؤية وزارة البيئة في مجال التصرف في النفايات وتثمينها بولايات تونس الكبرى لاسيما مقترح الإعلان عن طلب الترشحات الموجه للراغبين في الاستثمار في المجال.



وأكد وزير البيئة أن تركيز هذه الوحدات سيتمّ بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية وذلك عقب دراسة الملفات ونشر طلبات العروض، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستوفّر الإحاطة الفنية والدعم اللازم لضمان إنجاز هذه المشاريع في أفضل الظروف والآجال.

وأفاد بأن هذا المشروع يندرج ضمن مقاربة اجتماعية واقتصادية خضراء ودائرية، تراعي الجوانب البيئية وتضمن تفادي أي تأثيرات سلبية على المحيط.

وحضر اللقاء كل من والي تونس عماد بوخريص و والي أريانة الوليد الصنديد ووالي منوبة محمود شعيب وممثل عن ولاية بن عروس، إلى جانب المعتمدين والكتاب العامين لبلديات ولايات تونس الكبرى وعدد من اطارات وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارة البيئة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316586


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
28°-21
25°-20
25°-19
  • Avoirs en devises
    24735,6

  • (13/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41210 DT        1$ =2,94743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/10)   1030,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    