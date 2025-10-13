الاعلان عن اعداد كراس شروط لانجاز اربع وحدات تثمين النفايات بتونس الكبرى

تم الاعلان، خلال جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 باشراف وزير البيئة حبيب عبيد ،عن اعداد كراس شروط لإنجاز 4 وحدات تثمين النفايات بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وتونس فضلا عن مناقشة المراجع الفنية الأولى وطرق انجاز ومتابعة المشروع.



وخصصت جلسة العمل لعرض رؤية وزارة البيئة في مجال التصرف في النفايات وتثمينها بولايات تونس الكبرى لاسيما مقترح الإعلان عن طلب الترشحات الموجه للراغبين في الاستثمار في المجال.



وأكد وزير البيئة أن تركيز هذه الوحدات سيتمّ بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية وذلك عقب دراسة الملفات ونشر طلبات العروض، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستوفّر الإحاطة الفنية والدعم اللازم لضمان إنجاز هذه المشاريع في أفضل الظروف والآجال.وأفاد بأن هذا المشروع يندرج ضمن مقاربة اجتماعية واقتصادية خضراء ودائرية، تراعي الجوانب البيئية وتضمن تفادي أي تأثيرات سلبية على المحيط.وحضر اللقاء كل من والي تونس عماد بوخريص و والي أريانة الوليد الصنديد ووالي منوبة محمود شعيب وممثل عن ولاية بن عروس، إلى جانب المعتمدين والكتاب العامين لبلديات ولايات تونس الكبرى وعدد من اطارات وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارة البيئة.