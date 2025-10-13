Babnet   Latest update 21:18 Tunis

توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين والمركز التقني للتكوين في التأمين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/insurance-fraud.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 21:06 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أبرمت الهيئة العامة للتامين اتفاقية تعاون مع المركز التقني للتكوين في التامين بهدف تطوير الكفاءات المهنية في قطاع التأمين بما يرفع جودة الخدمات التأمينية لفائدة المؤمن لهم.

وأفاد بلاغ نشرته الهيئة (سلطة تعديلية للقطاع التامين في تونس)، على موقعها، مؤخرا، أنّ هذه الاتفاقية الموقعة، التي أمضت عليها كل من رئيسة الهيئة، جودة الخميري، ورئيس مجلس إدارة المركز، محمد الدخيلي، ترمي، أيضا، إلى تعزيز وتطوير التكوين المستمر لأعوان الهيئة لمواكبة المستجدات القانونية والتقنية والمحاسبية والجبائية في قطاع التأمين مع الاتفاق بين الطرفين على اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي حاجيات القطاع.



كما ترنو الاتفاقية الى المساهمة في نشر الثقافة والوعي التأميني لدى العاملين بالقطاع، بما يرفع جودة الخدمات التأمينية لفائدة المؤمّن لهم والمستفيدين بالإضافة الى تكوين إطارات الهيئة حول آخر المستجدات القانونية والترتيبية في مجال التأمين، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

تجدر الملاحظة ان الهيئة العامة للتامين ابرمت في الاشهر القليلة الماضية سلسلة من الاتفاقيات التعاون مع كل السجل الوطني للمؤسسات والبنك المركزي التونسي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وهيئة السوق المالية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316580


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
28°-21
26°-20
25°-18
  • Avoirs en devises
    24735,6

  • (13/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41210 DT        1$ =2,94743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/10)   1030,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    