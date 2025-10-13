توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين والمركز التقني للتكوين في التأمين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/insurance-fraud.jpg width=100 align=left border=0>

أبرمت الهيئة العامة للتامين اتفاقية تعاون مع المركز التقني للتكوين في التامين بهدف تطوير الكفاءات المهنية في قطاع التأمين بما يرفع جودة الخدمات التأمينية لفائدة المؤمن لهم.



وأفاد بلاغ نشرته الهيئة (سلطة تعديلية للقطاع التامين في تونس)، على موقعها، مؤخرا، أنّ هذه الاتفاقية الموقعة، التي أمضت عليها كل من رئيسة الهيئة، جودة الخميري، ورئيس مجلس إدارة المركز، محمد الدخيلي، ترمي، أيضا، إلى تعزيز وتطوير التكوين المستمر لأعوان الهيئة لمواكبة المستجدات القانونية والتقنية والمحاسبية والجبائية في قطاع التأمين مع الاتفاق بين الطرفين على اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي حاجيات القطاع.









كما ترنو الاتفاقية الى المساهمة في نشر الثقافة والوعي التأميني لدى العاملين بالقطاع، بما يرفع جودة الخدمات التأمينية لفائدة المؤمّن لهم والمستفيدين بالإضافة الى تكوين إطارات الهيئة حول آخر المستجدات القانونية والترتيبية في مجال التأمين، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.



تجدر الملاحظة ان الهيئة العامة للتامين ابرمت في الاشهر القليلة الماضية سلسلة من الاتفاقيات التعاون مع كل السجل الوطني للمؤسسات والبنك المركزي التونسي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وهيئة السوق المالية.

كما ترنو الاتفاقية الى المساهمة في نشر الثقافة والوعي التأميني لدى العاملين بالقطاع، بما يرفع جودة الخدمات التأمينية لفائدة المؤمّن لهم والمستفيدين بالإضافة الى تكوين إطارات الهيئة حول آخر المستجدات القانونية والترتيبية في مجال التأمين، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.تجدر الملاحظة ان الهيئة العامة للتامين ابرمت في الاشهر القليلة الماضية سلسلة من الاتفاقيات التعاون مع كل السجل الوطني للمؤسسات والبنك المركزي التونسي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وهيئة السوق المالية.