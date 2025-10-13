Babnet   Latest update 20:18 Tunis

تونس تشارك ب6 دراجين في الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر من 16 الى 18 اكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ed3ede87b6d5.35528121_hlofpgmnqjeik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 19:32
      
تشارك تونس ب6 دراجين في النسخة الثامنة عشرة من جائزة الجزائر الكبرى للدراجات المقررة من 16 الى 18 اكتوبر الجاري.
ويتعلق الامر وفق ما افاد به المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات محمد بن سويسي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين بكل من ماهر حابورية ومحمد علي الجبالي ومحم عزيز دلاعي وحاتم بن عامر وامان الله الشايب وريان دقاشي.


ومن جهة اخرى، ذكر منظمو الدورة ان هذه النسخة ستعرف مشاركة 104 دراجين يمثلون 17 فريقا من سبعة بلدان على مسافة اجمالية تقدر ب275 كلم.


والبلدان المشاركة هي الجزائر وتونس وعمان ومصر والكاميرون بالإضافة إلى تشكيلتين اجنبيتين هما غلوبال سيكليزم تايم الهولندي وايمبراس دو وولد تايم الالماني وعديد الفرق الجزائرية.
وتقام المرحلة الاولى من الجائزة يوم 16 اكتوبر من قلب المدينة الجديدة بسيدي عبد الله الجديدة تكون متبوعة في اليوم الموالي بالمرحلة الثانية التي تربط بين باب الوادي وتيبازة مرورا بزرالدة.
وستكون ذروة هذه النسخة يوم السبت 18 أكتوبر بسباق المرحلة الثالثة الذي سيقام بقلب العاصمة على مسار مغلق يربط وسط الجزائر بالقصبة السفلي.


الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
