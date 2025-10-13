Babnet   Latest update 20:18 Tunis

النظر في السبل الكفيلة لتبسيط اجراءات اعداد نشرات الاصدار محور اجتماع تشاوري بهيئة السوق المالية

خصص الاجتماع التشاوري، المنعقد الاثنين، بمقر هيئة السوق المالية، للنظر في السبل الكفيلة لتبسيط اجراءات اعداد نشرات الاصدار وتخفيف متطلباتها مع الحفاظ على جوهر الحماية القانونية للمستثمرين.

كما وقع خلال الاجتماع، الذي يتنزل في اطار المقاربة التشاركية، التي تعتمدها هيئة السوق المالية لتطوير الاطار المنظم للسوق وتعزيز الشفافية في العمليات المالية، تأكيد ضرورة تعزيز النجاعة والسرعة في مسار المصادقة على النشرات، وذلك عبر تعزيز ادراج الرقمنة.



ويأتي هذا الاجتماع، الذي خصص للنظر في مقترح تنقيح الاحكام الترتيبية المنظمة لنشرات الاصدار، في سياق حرص هيئة السوق المالية على اشراك المهنيين وممثلي مختلف الاطراف المتدخلة في السوق في عملية تقييم وتطوير الاطار التنظيمي، بما يضمن تكييف المتطلبات الترتيبية والاجرائية مع واقع الممارسة المهنية ومع التطورات، التي تشهدها الاسواق المالية والدولية.

كما شكل الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن الهيئة السوق، مناسبة لتاكيد التفاعل الايجابي بين الهيئة والمهنيين وحرص جميع الاطراف على ايجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ تستجيب لمتطلبات السوق وتدعيم قدرة المؤسسات المصدرة على اللجوء الى المساهمة العامة.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن جمعية وسطاء البورصة، وعدد من شركات الوساطة بالبورصة، الاتفاق على مواصلة التشاور وتعميق النقاش الفني بخصوص مختلف المقترحات المطروحة، على ان تتولى الهيئة تنظيم لقاءات دورية مماثلة قصد بلورة مشروع تنقيح متكامل للاحكام الترتيبية يواكب التطورات الاقتصادية والتقنية ويعزز جاذبية السوق المالية الوطنية وشفافيتها.


الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
