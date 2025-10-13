Babnet   Latest update 18:36 Tunis

"Easy Export » اطلاق برنامج جديد لتسهيل التصدير لفائدة المؤسسات الصغـرى والـمتـوسطة عــبر الشبكـــة البـــريديـــة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6527cdccc61ba9.54540538_nklgiehjmopfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 18:36
      
اطلق البريد التونسي، اليوم الاثنين، برنامجا جديدا للمشروع الوطني لتسهيل التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية « Easy Export »

ويأتي هذا البرنامج الذي يندرج في إطار مزيد دعم صادرات المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة إستجابة لحاجيات وطلبات صغار المستثمرين والحرفيين لمساعدتهم على ترويج منتوجاتهم بالأسواق الخارجية ولدفع التنمية الجهوية عبر تقريب الخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير.



ويهدف المشروع الوطني « Easy Export » إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصدير لفائدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية عبر تقريب الخدمات منهم وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية والضغط على التكاليف.

كما يهدف إلى إعتماد ما توفره الشبكة البريدية من حلول لوجستية ورقمية بالإضافة إلى التسهيلات التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ البرنامج على غرار الموقع الإلكتروني www.easyexport.com.tn والذي يمكن من إدراج المعطيات ويحتوي على المعلومات اللازمة حول برنامج Easy Export وشروط وكيفية الانتفاع به.

كما يهدف الى تركيز شباك موحد للتصدير عبر مواقع مخصصة بالشبكة البريدية يجمع أهم الأطراف المتدخلة على غرار البريد التونسي والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوانة التونسية والذي يسمح بالقيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير في وقت وجيز وبأقل التكاليف فضلا عن تقديم مجموعة من الخدمات ذات قيمة مضافة متعلقة بإتمام إجراءات التجارة الخارجية والتسريح الديواني بأسعار مدروسة.




