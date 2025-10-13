مدنين: إنجاز عملية تجريبة لاختبار معدات منصة اللحوم الحمراء ببن قردان قبل انطلاق تشغيلها فعليا

احتضنت منصة اللحوم الحمراء ببن قردان من ولاية مدنين، اليوم الاثنين، عملية تجريبية لتشغيل معداتها، ولمتابعة مدى توفر الشروط الفنية والصحية بها، استعدادا للانطلاق الفعلي لنشاط المنصة قريبا، وذلك باشراف من والي مدنين وليد الطبوبي وممثلين عن شركة اللحوم والسلط المحلية والإدارات ذات العلاقة.



وتمثلت هذه العملية التجريبية في إنجاز كل المراحل من ذبح وسلخ وتقطيع، واتباع كامل المسار المعتمد بطريقة متطورة تعتمد على احسن المعدات الموجودة بالمسالخ الاوروبية والمطابقة للمواصفات الصحية العالمية.



يذكر أن هذه المنصة، او مركب اللحوم يعتبر الاول من نوعه في تونس بطاقة تتجاوز 3 الاف راس في السنة، وقد تم إمضاء اتقاقية احالة تصرف فيه واستغلاله بين بلدية بن قردان وشركة اللحوم، تتولى بمقتضاها شركة اللحوم استغلال وتغيير المنصة او مركب اللحوم في مرحلة انتقالية الى حين تأسيس شركة تصرف شُرع بعد في تكوينها.وحسب معتمد بن قردان، فإن هذه المنصة المنجزة بكلفة حوالي 11 مليون دينار ستكون قاعدة لتوزيع اللحوم بالجنوب التونسي ولتنفيذ سياسة وزارة التجارة في التعديل وتوفير منتوجات باسعار معقولة، مشيرا إلى سيتم في المدة القريبة القادمة الاعلان عن انتداب عملة في مختلف الاختصاصات بهذه المنصة.بر