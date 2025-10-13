Babnet   Latest update 20:18 Tunis

مدنين: إنجاز عملية تجريبة لاختبار معدات منصة اللحوم الحمراء ببن قردان قبل انطلاق تشغيلها فعليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ed243d6982e3.58560329_nflkgipmheqjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 20:18 قراءة: 0 د, 50 ث
      
احتضنت منصة اللحوم الحمراء ببن قردان من ولاية مدنين، اليوم الاثنين، عملية تجريبية لتشغيل معداتها، ولمتابعة مدى توفر الشروط الفنية والصحية بها، استعدادا للانطلاق الفعلي لنشاط المنصة قريبا، وذلك باشراف من والي مدنين وليد الطبوبي وممثلين عن شركة اللحوم والسلط المحلية والإدارات ذات العلاقة.

وتمثلت هذه العملية التجريبية في إنجاز كل المراحل من ذبح وسلخ وتقطيع، واتباع كامل المسار المعتمد بطريقة متطورة تعتمد على احسن المعدات الموجودة بالمسالخ الاوروبية والمطابقة للمواصفات الصحية العالمية.

يذكر أن هذه المنصة، او مركب اللحوم يعتبر الاول من نوعه في تونس بطاقة تتجاوز 3 الاف راس في السنة، وقد تم إمضاء اتقاقية احالة تصرف فيه واستغلاله بين بلدية بن قردان وشركة اللحوم، تتولى بمقتضاها شركة اللحوم استغلال وتغيير المنصة او مركب اللحوم في مرحلة انتقالية الى حين تأسيس شركة تصرف شُرع بعد في تكوينها.

وحسب معتمد بن قردان، فإن هذه المنصة المنجزة بكلفة حوالي 11 مليون دينار ستكون قاعدة لتوزيع اللحوم بالجنوب التونسي ولتنفيذ سياسة وزارة التجارة في التعديل وتوفير منتوجات باسعار معقولة، مشيرا إلى سيتم في المدة القريبة القادمة الاعلان عن انتداب عملة في مختلف الاختصاصات بهذه المنصة.
بر 
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316574


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
28°-21
25°-20
25°-19
  • Avoirs en devises
    24735,6

  • (13/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41210 DT        1$ =2,94743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/10)   1030,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    