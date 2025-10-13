أعوان معهد باستور تونس يلوحون بشن إضراب بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ecfc81a0e364.58132760_njemfighplkqo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن أعوان معهد باستور عن تعليق الوقفات الاحتجاجية التي شرعوا في تنفيذها منذ أيام، مقررين تنفيذ إضراب سيتمّ تحديد تاريخه من قبل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان المعهد والفرع الجامعي للصحة والجامعة العامة للصحة، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.



وجاء ذلك على إثر تنفيذ أعوان معهد باستور تونس، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية خامسة منذ دخولهم في تحركات احتجاجية يوم 7 أكتوبر الجاري تمثلت في حمل الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعة.









ووفق ما ورد في بلاغ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، فقد عبّر أعوان معهد باستور خلال وقفتهم، اليوم، عن "استيائهم من استمرار تدهور الأوضاع داخل المعهد، في ظل غياب أي مؤشرات جدية من الإدارة وسلطة الإشراف للاستجابة لمطالبهم أو فتح قنوات حوار مسؤولة".