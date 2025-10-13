كرة اليد: سامي السعيدي يلتحق بالإدارة الفنية الوطنية في خطة مدرب وطني مكلف بإعداد وتقييم النخبة الوطنية وتوحيد مناهج التدريب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6251aaebe5b3a4.77051055_ikjohgflnqmep.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين عن التحاق سامي السعيدي بالإدارة الفنية الوطنية في خطة مدرب وطني مكلف بإعداد وتقييم النخبة الوطنية وتوحيد مناهج التدريب.

وكشفت الجامعة ان هذا التعيين تزامن مع الإجتماع الذي عقدته اليوم الادارة الفنية الوطنية مع المدربين الوطنيين في كل الأصناف حول توحيد طرق إعداد النخبة الوطنية والتنسيق الفني فيما بينهم.

يذكر ان سامي السعيدي (47 عاما) كان قد تولى تدريب المنتخب التونسي لكرة اليد من 2020 إلى 2022، كما سبق له الإشراف على عديد الأندية على غرار النجم الرياضي الساحلي والأهلي القطري وأهلي دبي وشباب الاهلي ونادي الشارقة الإماراتية..