رئيس البرلمان يستقبل ممثلين عن عمّال المناولة تمّ إيقافهم عن العمل

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الاثنين، بقصر باردو، ممثلين عن عمال المناولة بمؤسستي اسمنت بنزرت، والشركة التونسية لصناعات التكرير، تمّ إيقافهم عن العمل، حسب بلاغ للمجلس.



وطالب ممثلو عمال المناولة المقوفون عن العمل، خلال اللقاء، بإعادة إدماجهم وترسيمهم بشركتي بالمؤسستين المذكورتين وفق ما ينصّ عليه القانون الجديد المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وإيجاد حلّ لوضعيتهم المهنية مشيرين إلى أن وضعياتهم الاجتماعية تتطلّب مزيدا من العناية والرعاية.









ومن جهته، عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل، مؤكّدا سعي المجلس إلى المساهمة في معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والمهنية وفق الدور الموكول لنواب الشعب.

