تحضيرا لبطولة العالم للكبريات لكرة اليد: المنتخب التونسي يلاقي المنتخب الفرنسي دون 19 سنة وديا في مناسبتين

في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم للكبريات التي ستقام بهولندا وألمانيا خلال الفترة المتراوحة بين 26 نوفمبر و14 ديسمبر 2025، يجري المنتخب التونسي تربصا إعداديا بمدينتي قرنبالية والحمامات بمشاركة اللاعبات المحترفات في الخارج مع اجراء مباراتين وديتين أمام المنتخب الفرنسي دون 19 سنة.

وتدور المباراة الاولى بقاعة قرمبالية يوم 17 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة 18.00، في حين تحتضن قاعة الحمامات المواجهة الثانية التي تقام يوم 18 اكتوبر انطلاقا من الساعة 15.00.







يذكر أنّ المنتخب التونسي سيخوض الدور الأول لبطولة العالم بمدينة دين بوش الهولندية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من فرنسا، بولونيا والصين، ويتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى للدور الرئيسي. وكشفت الجامعة التونسية لكرة اليد عن قائمة اللاعبات المدعوات للتربص وهنّ:في حراسة المرمى: رؤى بويدة وبسمة صفرفي مركز منسقة: سمية بلحاج وسلمى بن حسينفي مركز لاعبة دائرة: منى الجليزي وراقية الرزقي وامل بن حسينفي مركز ظهير أيمن: ندى زلفاني وفدوى عويجفي مركز ظهير أيسر: ميساء بن حسين ومروى ذواديفي مركز جناح أيمن: هدى رميزة وآية بن عبد اللهفي مركز جناح أيسر: مريم رزقي وبثينة عميشيذكر أنّ المنتخب التونسي سيخوض الدور الأول لبطولة العالم بمدينة دين بوش الهولندية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من فرنسا، بولونيا والصين، ويتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى للدور الرئيسي.