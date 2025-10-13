Babnet   Latest update 15:33 Tunis

تحضيرا لبطولة العالم للكبريات لكرة اليد: المنتخب التونسي يلاقي المنتخب الفرنسي دون 19 سنة وديا في مناسبتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ecfb0a4b0f26.10548674_kogpeimfnhqlj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 14:12
      
في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم للكبريات التي ستقام بهولندا وألمانيا خلال الفترة المتراوحة بين 26 نوفمبر و14 ديسمبر 2025، يجري المنتخب التونسي تربصا إعداديا بمدينتي قرنبالية والحمامات بمشاركة اللاعبات المحترفات في الخارج مع اجراء مباراتين وديتين أمام المنتخب الفرنسي دون 19 سنة.
وتدور المباراة الاولى بقاعة قرمبالية يوم 17 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة 18.00، في حين تحتضن قاعة الحمامات المواجهة الثانية التي تقام يوم 18 اكتوبر انطلاقا من الساعة 15.00.


وكشفت الجامعة التونسية لكرة اليد عن قائمة اللاعبات المدعوات للتربص وهنّ:

في حراسة المرمى: رؤى بويدة وبسمة صفر
في مركز منسقة: سمية بلحاج وسلمى بن حسين
في مركز لاعبة دائرة: منى الجليزي وراقية الرزقي وامل بن حسين
في مركز ظهير أيمن: ندى زلفاني وفدوى عويج
في مركز ظهير أيسر: ميساء بن حسين ومروى ذوادي
في مركز جناح أيمن: هدى رميزة وآية بن عبد الله
في مركز جناح أيسر: مريم رزقي وبثينة عميش
يذكر أنّ المنتخب التونسي سيخوض الدور الأول لبطولة العالم بمدينة دين بوش الهولندية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من فرنسا، بولونيا والصين، ويتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى للدور الرئيسي.


