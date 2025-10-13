عرض فني بعنوان "أحبك ياوطني" بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص ببنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ece70e90f899.58906966_hoklfeijngpqm.jpg width=100 align=left border=0>

يحتفي، المعهد العمومي للموسيقى والرقص، ببنزرت بمناسبة افتتاحه، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بالذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء المجيد من خلال عرض فني بعنوان "أحبك يا وطني".



ومن المنتظر أن يقدم هذا العرض، الفرقة الموسيقية للمعهد، وذلك بالمركب الثقافي، الشيخ إدريس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين ومحبي الفن والتراث الوطني.









ويشارك في هذا العرض كل من المطربة، عفيفة العويني، والمطربة كريمة بن عمارة، لتتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بباقة من الأغاني الوطنية التي تمجد تضحيات الأجداد وتخلد ذكرى 15 أكتوبر 1963، يوم جلاء آخر جندي أجنبي عن أرض الوطن.



