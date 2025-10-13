تظاهرة بيئية بموقع حنايا باردو في اطار حملة النظافة الوطنية التي أطلقتها وكالة احياء التراث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ece6331b0f15.57107617_pkijqnhmoglfe.jpg width=100 align=left border=0>

احتضن موقع حنايا باردو، صباح أمس الاحد، تظاهرة بيئية، وذلك في اطار حملة النظافة الوطنية التي أطلقتها، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية.



وتعبر هذه المبادرة عن رؤية الوكالة في إشراك مختلف مكونات المجتمع، وخاصة الأطفال، في الحفاظ على تراثنا الوطني حتى يبقى نظيفا، ومصدر فخر للأجيال القادمة.









وقد ساهم المشاركون في تنظيف الموقع والعناية بفضائه التاريخي، كما تم غرس عدد من الأشجار لترسيخ ثقافة الجمال والوعي البيئي في نفوس الناشئة.



وشارك في هذه الحملة، الفرع المحلي للكشافة التونسية، فوج، حسين بن علي، بباردو إلى جانب ممثلين عن جمعية "بيئتنا"، في مشهد يجمع بين روح العمل التطوعي وحب الطبيعة.



وكانت، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، قد أطلقت حملة للنظافة مخصصة لشهر أكتوبر 2025، تم افتتاحها، يوم الخميس الماضي، من حنايا باردو.



وستتواصل الحملة لتشمل على مراحل متتالية كلا من موقع أوذنة الأثري ومعالم قرطاج والمدينة العتيقة لتونس. وقد ساهم المشاركون في تنظيف الموقع والعناية بفضائه التاريخي، كما تم غرس عدد من الأشجار لترسيخ ثقافة الجمال والوعي البيئي في نفوس الناشئة.وشارك في هذه الحملة، الفرع المحلي للكشافة التونسية، فوج، حسين بن علي، بباردو إلى جانب ممثلين عن جمعية "بيئتنا"، في مشهد يجمع بين روح العمل التطوعي وحب الطبيعة.وكانت، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، قد أطلقت حملة للنظافة مخصصة لشهر أكتوبر 2025، تم افتتاحها، يوم الخميس الماضي، من حنايا باردو.وستتواصل الحملة لتشمل على مراحل متتالية كلا من موقع أوذنة الأثري ومعالم قرطاج والمدينة العتيقة لتونس.