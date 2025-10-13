سيدي بوزيد: ارتفاع تقديرات صابة الزيتون إلى 500 ألف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62060c20125113.62018792_jpkhqmiglofen.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر ان يصل إنتاج صابة الزيتون بولاية سيدي بوزيد، خلال الموسم الفلاحي الحالي، إلى 500 ألف طن مقابل 310 آلاف طن في الموسم الماضي و200 ألف طن في موسم 2023 / 2024 و193 ألف طن في موسم 2022 / 2023 و150 ألف طن في موسم 2021 / 2022، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري علي براهمي صحفي "وات".

وقد تم عقد العديد من الجلسات للاستعداد لانطلاق الموسم، الذي حدد يوم 23 أكتوبر الجاري، والوقوف على النقائص الموجودة، حيث تتوفر حوالي 112 معصرة بالولاية، تتجاوز طاقة تحويلها 5500 طن في اليوم، في حين تصل طاقة التخزين بالجهة إلى 19279 طنا منها 1800 طن بديوان الزيت و16321 طنا بالمعاصر الخاصة و1158 طنا بديوان الأراضي الدولية.

وتحتل غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد، حوالي 62 بالمائة من جملة المساحات الصالحة للزراعة، حيث تبلغ أكثر من 288 ألف هكتار، منها 8 بالمائة على النمط السقوي، وهي تمثل 87 بالمائة من الأشجار المثمرة، ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزياتين الذي تجاوز 17 مليون شجرة، حسب احصائيات السنة الماضية.





يشار الى أن ولاية سيدي بوزيد تصدرت لسنتين متتاليتين المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الإنتاج الوطني ب 19 بالمائة والمرتبة الأولى من حيث عدد الغابات والأشجار والمساحات المزروعة.



ولم يتسن الحصول على اية معطيات من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، التى لم تمكن صحفي "وات" من اية معلومات بهذا الخصوص. يشار الى أن ولاية سيدي بوزيد تصدرت لسنتين متتاليتين المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الإنتاج الوطني ب 19 بالمائة والمرتبة الأولى من حيث عدد الغابات والأشجار والمساحات المزروعة.ولم يتسن الحصول على اية معطيات من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، التى لم تمكن صحفي "وات" من اية معلومات بهذا الخصوص.