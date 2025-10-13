Babnet   Latest update 18:36 Tunis

الجامعة التونسية لكرة القدم بصدد استكمال اخر التراتيب التنظيمية للمباراة الودية مع البرازيل

Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 17:16 قراءة: 1 د, 3 ث
      
اوضح معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الجامعة بصدد استكمال اخر التراتيب التنظيمية للمباراة الودية مع المنتخب البرازيلي لافتا النظر أن المباراة من المقرر أن تجرى في نوفمبر القادم بفرنسا ضمن أيام الفيفا.

واشار الى أن المنتخب التونسي بعد نجاحه في التأهل لكأس العالم للمرة السابعة من دون قبول أي هدف في التصفيات سيرفع من سقف الطموحات مشددا في هذا الإطار على أن منتخب نسور قرطاج سيراهن بجدية على التتويج بلقب كأس العرب المقررة في قطر وكأس الأمم الأفريقية بالمغرب. وقال "إن تونس أمة كبيرة في كرة القدم وقدر المنتخب هو لعب الأدوار المتقدمة والمراهنة على التتويج عربيا وافريقيا."

وتدخل المباراة الودية بين تونس والبرازيل في اطار تحضيرات المنتخب الوطني لكاس العرب المقررة بقطر من 1 الى 18 ديسمبر 2025  وكاس امم افريقيا المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026
يذكر أن المنتخب التونسي التقى المنتخب البرازيلي في مناسبتين كانت الأولى في جوان 1973 بالمنزه وانتهت بفوز البرازيل بنتيجة 4- 1 فيما أجريت المباراة الثانية في سبتمبر 2022 بحديقة الأمراء بباريس وانتهت بهزيمة المنتخب التونسي بنتيجة 5-1.


