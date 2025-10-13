الجامعة التونسية لكرة القدم بصدد استكمال اخر التراتيب التنظيمية للمباراة الودية مع البرازيل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63008f5de04021.57923667_hknmpliefjgqo.jpg width=100 align=left border=0>

اوضح معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الجامعة بصدد استكمال اخر التراتيب التنظيمية للمباراة الودية مع المنتخب البرازيلي لافتا النظر أن المباراة من المقرر أن تجرى في نوفمبر القادم بفرنسا ضمن أيام الفيفا.



واشار الى أن المنتخب التونسي بعد نجاحه في التأهل لكأس العالم للمرة السابعة من دون قبول أي هدف في التصفيات سيرفع من سقف الطموحات مشددا في هذا الإطار على أن منتخب نسور قرطاج سيراهن بجدية على التتويج بلقب كأس العرب المقررة في قطر وكأس الأمم الأفريقية بالمغرب. وقال "إن تونس أمة كبيرة في كرة القدم وقدر المنتخب هو لعب الأدوار المتقدمة والمراهنة على التتويج عربيا وافريقيا."





وتدخل المباراة الودية بين تونس والبرازيل في اطار تحضيرات المنتخب الوطني لكاس العرب المقررة بقطر من 1 الى 18 ديسمبر 2025 وكاس امم افريقيا المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026

يذكر أن المنتخب التونسي التقى المنتخب البرازيلي في مناسبتين كانت الأولى في جوان 1973 بالمنزه وانتهت بفوز البرازيل بنتيجة 4- 1 فيما أجريت المباراة الثانية في سبتمبر 2022 بحديقة الأمراء بباريس و انتهت بهزيمة المنتخب التونسي بنتيجة 5-1