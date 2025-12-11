الكاف: تنظيم سلسلة أيام إعلامية لفائدة مربي المواشي حول الأمراض المنقولة عبر الحشرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634c2ec6c240c4.67457397_fhpkgionjeqml.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف سلسلة أيام إعلامية لفائدة مربي المواشي (أغنام وأبقار) حول التوقي من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات والتي تمثل خطرا على الصحة الحيوانية وعلى سلامة القطيع في كامل البلاد.



وبيّن رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بذات المندوبية، فتحي الزمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن هذه الأيام وجّهت بالخصوص إلى مربي المواشي بمعتمديات نبر والسرس والدهماني، وركّزت على التعريف بوسائل التوقي من بعض الأمراض المنقولة عبر الحشرات وفي مقدمتها مرض اللسان الازرق الذي يصيب الأبقار والأغنام على حد السواء.









وأشار إلى أنّ مرض اللسان الأزرق غير منتشر في الجهة خلال الفترة الحالية نظرا لبرودة الطقس وغياب الرطوبة، وهي عوامل لا تساعد على انتشار الحشرات الناقلة للأمراض بصفة عامة، وفق توضيحه.



وأضاف أن الأيام الإعلامية مكّنت مربي المواشي من التعرف على مختلف الأمراض التي تصيب القطيع وطرق معالجتها والتوقي منها، عبر العناية بالاصطبلات، وتنظيفها باستمرار، والإعلام عن كل حالة يشتبه في إصابتها، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض الخطيرة كمرض الجلد العقدي، واللسان الازرق التي تنتقل عبر الحشرات الناقلة.

ولفت إلى أنّه تم تمكين المربين المشاركين في هذه الأيام من بعض الأدوية، التي وفّرتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وشركاؤها كمجمع اللحوم والألبان ومجمع النساء الريفيات بالجهة.

