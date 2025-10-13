Babnet   Latest update 15:33 Tunis

40 استاذا وباحثا يشاركون في ندوة علمية حول الخصائص التاريخية والجغرافية والتراثية والاجتماعية لمدينة المكنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ff701c53336e3.57800052_fgkjqpneiomhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 14:42
      
يشارك نحو 40 من الاساتذة والباحثين في فعاليات ندوة علمية، تنتظم من 30 أكتوبر وحتّى 1 نوفمبر 2025، ستهتم بمدينة المكنين من ولاية المنستير، الجغرافيا والتاريخ والمجتمع والتراث.

وستتضمن الندوة، تقديم عدد من الأبحاث والدراسات، التّي تتعلّق بالخصائص التاريخية والجغرافية والتراثية والاجتماعية للمدينة ومحيطها.



وتقوم جمعيّة ثقافة وترفيه بالمكنين، بالتعاون مع كليّة الآداب بسوسة، بالإعداد لهذه التظاهرة، التّي من المتوقع تنظيمها بقاعة الندوات ببلدية المكان وبالمتحف الأثري والأثنوغرافيا، أيضا، بالمكنين، التّي كان لها على امتداد تاريخها خصوصيّات ميّزتها، على غرار موقعها الجغرافي، الذي يجمع بين سبخة ممتدّة ومقاطع الطين والاراضي الخصبة، وتنوّع سكانها، وأيضا، بالمهن الحرفية.

وسيكون الملتقى بحسب المنظمين، مناسبة لتقديم، لفائدة الوسط الأكاديمي والمجتمع المدني، نتائج بحوث، في مجال العلوم الإنسانية في مدينة المكنين وأحوازها. كما سيكون فضاء مفتوحا لتلاقي كل المجالات ذات العلاقة بالجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا والتراث (المادي واللامادي)، بهدف طرح مقاربات جديدة وحلولا لأجل رفاه المدينة، والمنطقة ككل.

ويستهدف اللقاء الأوساط الأكاديمية والأساتذة والطلبة وتلاميذ الأقسام النهائية والمجتمع المدني والجمعيات والهياكل الرسمية، بحسب المنظمين.


الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
