Babnet   Latest update 10:40 Tunis

عماد جاء بالله يعوض الحبيب بن رمضان على راس الجهاز الفني لامل حمام سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60f80f3b9f44f4.61346794_lnfipghqekmoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 09:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن الامل الرياضي بحمام سوسة عبر صفحته الرسمية فك ارتباطه التعاقدي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم الحبيب بن رمضان وتعويضه بعماد جاء بالله الذي سيباشر مهامه يوم الثلاثاء القادم.

وياتي هذا التغيير في الجهاز الفني على خلفية البداية المتعثرة للفريق ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد الاكتفاء خلال الجولات الاربع الاولى بتحقيق تعادلين مقابل خسارتين.

ويحتل امل حمام سوسة المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، وسيتحول الفريق يوم السبت المقبل لمواجهة جمعية مقرين في اطار الجولة الخامسة.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316544


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
31°-21
29°-21
25°-20
24°-19
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    