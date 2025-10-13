عماد جاء بالله يعوض الحبيب بن رمضان على راس الجهاز الفني لامل حمام سوسة
اعلن الامل الرياضي بحمام سوسة عبر صفحته الرسمية فك ارتباطه التعاقدي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم الحبيب بن رمضان وتعويضه بعماد جاء بالله الذي سيباشر مهامه يوم الثلاثاء القادم.
وياتي هذا التغيير في الجهاز الفني على خلفية البداية المتعثرة للفريق ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد الاكتفاء خلال الجولات الاربع الاولى بتحقيق تعادلين مقابل خسارتين.
ويحتل امل حمام سوسة المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، وسيتحول الفريق يوم السبت المقبل لمواجهة جمعية مقرين في اطار الجولة الخامسة.
