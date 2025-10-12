Babnet   Latest update 23:08 Tunis

قابس: تحرك احتجاجي سلمي بشاطئ السلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e944f160dc47.27194430_pqlmhoknfeigj.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 22:04
      
وات - عاد أهالي شاطئ السلام، مجددا للاحتجاج، مساء، الأحد، على تردي الوضع البيئي وحالات الاختناق، التّي تم تسجلها، مؤخرا، في صفوف التلاميذ بسبب الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي.

وجدد المشاركون في هذه الوقفة السلمية، التي انتظمت قبالة مصانع المجمع الكيميائي التونسي، وضمّت عددا هامّا من المتساكنين، من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ونشطاء المجتمع المدني، مطالبتهم بالإيقاف الفوري للوحدات الصناعية الملوّثة. ودعوا إلى تفكيكها ومحاسبة المتسببين في الاختناقات بالانبعاثات الغازية. كما دعوا إلى ضمان حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوّث.



يشار الى أن المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية بقابس، والمتمثلة في شاطئ السلام، وغنوش، وبوشمة، تتميز بكثافتها السكانية العالية. وكانت هذه المناطق عرضة، خلال السنوات والفترة الأخيرة، لتسربات غازية عديدة من الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، الذي يجمع الكثيرون على تقادم مصانعه وتجهيزاته وانتهاء سنها الافتراضي للعديد من وحدات الانتاج فيه.
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316533


