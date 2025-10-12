"الزاد البشري الحالي للترجي كاف للمراهنة على رابطة ابطال افريقيا" (يزيد منصوري)

اكد يزيد منصوري المدير الرياضي للترجي الرياضي ان الزاد البشري الحالي المتوفر على ذمة اكابر فريق كرة القدم بما في ذلك امكانيات اللاعبين الاجانب كاف للمراهنة على لقب كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.



واضاف الفني الجزائري خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الاحد بالعاصمة بمعية المدير الفني كريستوف شانتري ومساعده كريستيان براكوني ان "تسقيف عدد اللاعبين الاجانب في البطولة التونسية والسماح بمشاركة 4 لاعبين فقط في التشكيلة الاساسية ساهم في تباين واضح لمردود الترجي بين مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى ومسيرته الى حد الان في كاس رابطة ابطال افريقيا وسنسعى بالتنسيق التام والمستمر مع الجهاز الفني للفريق الى حسن توظيف والتصرف الناجع في اللاعبين الاجانب بما يضمن افضل اداء وتحقيق الاهداف المرجوة في مختلف الرهانات".



وتابع المدير الرياضي للترجي الرياضي بالقول ان "العمل مستمر على جميع الاصعدة في الفترة الحالية من خلال حسم انتداب كل من كسيلة بوعالية ودانهو حيث تمت استشارتي في الامر ومنحت الضوء الاخضر للقيام بهذين الانتدابين بالاضافة الى مواصلة التفاوض مع اوغبيلو للنظر في امكانية تجديد عقده مع النادي اذ توجد مساع حثيثة لانجاح عملية التفاوض الى جانب النظر في ملف اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الفترة القادمة".وفي خصوص خطة العمل المستقبلية في مجال الانتدابات سواء متوسطة او بعيدة المدى اوضح منصوري انه وقع وضع لجان عمل متكونة من عدد من الفنيين المختصين في الاستكشاف والتقييم و ذلك لمتابعة لاعبي الترجي الرياضي الذين تمت اعارتهم لاندية اخرى وكذلك لاعبي الرابطة المحترفة الاولى والثانية فضلا عن الية متابعة للاعبين الناشطين في مختلف البلدان الافريقية والاكاديميات والدورات القارية كما نستهدف في سياسة الانتدابات المتبعة اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة وكذلك المنتهية عقودهم مع انديتهم من اجل النظر في امكانية ضمهم للفريق".وقال المدير الرياضي لفريق الاحمر والاصفر "ان الخبرة التي اكتسبتها في مختلف المحطات المهنية سواء ضمن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم او مع اندية اوروبية مثل ران و نوتنغهام اكسبتني نظرة ثاقبة في مسالة تقييم اللاعبين ولا شك ان خطة مدير رياضي تؤكد حرص ادارة الترجي على وضع اليات عمل جديدة وسيكون لي مجال اكبر لتجسيم رؤيتي في هذا الشان مع تقدم الوقت والانتهاء من مرحلة التشخيص".ومن جهته افاد المدير الفني لفريق باب سويقة الفرنسي كريستوف شانتري ان "الهدف الاساسي في المهمة هي تطوير مركز تكوين النادي والعمل مع اصناف الشبان (مواليد 2005 الى 2008) عبر التاسيس لمبدا عام وهو لا مكان في الترجي الا لمن يستحق ذلك وسنصارح كل ولي بذلك وسنستغني عن كل شاب ثبت لنا عدم قدرته على تقديم الاضافة وعدم احقيته باللعب وذلك من اجل الحد والقضاء على ظاهرة المحسوبية في اصناف الشبان ".واضاف المدير الفني بالقول "قمنا بانتقاء مدربي اصناف الشبان بكل دقة ونظرنا في عشرات الترشحات وقمنا بمحادثات مع كل المرشحين وحاولنا اختيار الافضل ولكن ذلك لا يمنع اننا بصدد تقييم عمل كل مدربي اصناف الشبان على مستوى طريقة العمل والمنهجية المتبعة في التمارين ونحن بصدد وضع استراتيجية عمل متاكملة الابعاد اذ نريد التاسيس لطريقة لعب خاصة بالترجي من صنف الاكابر مرورا بكل الفئات السنية وهي استراتيجية طموحة ستتضح معالمها على ارضية الميدان خلال السنوات القليلة القادمة مع حرصنا لتحقيق افضل النتائج ".واكد كريستيان براكوني المدير الفني المساعد الذي سبق له العمل في فرنسا وبلجيكيا والكونغو ان "خطة العمل مع اصناف الترجي الرياضي بدات في التشكل بعد فترة من التشخيص رصدنا خلالها عدد من النقاط الايجابية والنقائص كذلك اذ سنسعى الى التركيز على الجانب الكيفي في التمارين لا الكمي عبر الاكتفاء ب4 حصص تدريبية مع حصتي تقوية العضلات اضافة الى الاعتناء بجوانب اساسية في تكوين اللاعب الشاب وهي التمارين والدراسة والرعاية الطبية ونمط العيش حيث نحمل افكارا هامة في هذا المضمار وعازمون على تنفيذها بمساعدة كل الاطراف المتدخلة".واضاف براكوني ان اللاعب الشاب التونسي يتمتع بموهبة خاصة لاسيما على مستوى المهارات والفنيات وهذا ما يجعله يهمل في بعض الاحيان الواجبات الدفاعية وهو ما سنعالجه في خطة عملنا المستقبلية ضمن مشروع متكامل الابعاد ".