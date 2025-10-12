Babnet   Latest update 20:39 Tunis

ريمة العبدلي تفوز بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للبارابادمنتون نيجيريا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebea21e2dfb9.50318265_ogkjnfeqphiml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 18:47
      
أحرزت اللاعبة التونسية ريمة العبدلي، اليوم الأحد، الميدالية الفضية في منافسات الفردي إناث، ضمن بطولة إفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية (البارابادمنتون)، التي تستضيفها العاصمة النيجيرية أبوجا ، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 أكتوبر 2025.
وتجدر الاشارة الى ان منتخب السيدات يشارك لاول مرة في هذه التظاهرة القارية.


