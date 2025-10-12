ريمة العبدلي تفوز بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للبارابادمنتون نيجيريا 2025

أحرزت اللاعبة التونسية ريمة العبدلي، اليوم الأحد، الميدالية الفضية في منافسات الفردي إناث، ضمن بطولة إفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية (البارابادمنتون)، التي تستضيفها العاصمة النيجيرية أبوجا ، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 أكتوبر 2025.وتجدر الاشارة الى ان منتخب السيدات يشارك لاول مرة في هذه التظاهرة القارية.