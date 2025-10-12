ريمة العبدلي تفوز بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للبارابادمنتون نيجيريا 2025
أحرزت اللاعبة التونسية ريمة العبدلي، اليوم الأحد، الميدالية الفضية في منافسات الفردي إناث، ضمن بطولة إفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية (البارابادمنتون)، التي تستضيفها العاصمة النيجيرية أبوجا ، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 أكتوبر 2025.
وتجدر الاشارة الى ان منتخب السيدات يشارك لاول مرة في هذه التظاهرة القارية.
وتجدر الاشارة الى ان منتخب السيدات يشارك لاول مرة في هذه التظاهرة القارية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316522