الصالون الدولي للنسيج والملابس بسوسة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025

يحتضن معرض سوسة الدولي فعاليات الدورة السابعة للصالون الدولي للنسيج والملابس بسوسة، من 16 إلى 18 أكتوبر 2025



ويندرج تنظيم هذا الصالون في إطار مواصلة دعم قطاع النسيج لضمان ديمومة الإنتاج والترويج ومن أجل البحث عن المزيد من الاستثمارات الخارجية وتطوير العلاقات بين المستثمر التونسي ونظرائه من الدول الشقيقة والصديقة



وأشار الرئيس المدير العام للمعرض عبد العزيز الدهماني خلال ندوة صحفية التأمت أمس السبت بسوسة، إلى أن فضاء المعرض ، يحتوي على المرافق الضرورية من قاعة محاضرات ومقهى ومطعموأبرز أن الصالون سيشهد مشاركة أكثر من 250 مؤسسة ممثلة لــ19 دولة من القارات الأمريكية والأوروبية والآسيوية والإفريقية وهي تونس وتركيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وليبيا والجزائر ومصر والهند والفيتنام وبيلاروس وأندونيسيا وباكستان وأذربيجان والصين وهونكونغ وتايوان والبرتغالو لفت المسؤول ، إلى أنه من المنتظر تسجيل زيارة 7 آلاف زائر، لهذا الصالون، مبرزا أن عدد زوار الصالون في تنام بالنظر الى الدورات السابقةوأضاف عبد العزيز الدهماني، أن تحسين الخدمات هاجس المنظمين من دورة الى أخرى وان الهيئة وفرت الظروف الملائمة لاستقبال أكثر من 700رجل أعمال واكثر من 250 مؤسسة اقتصادية مختلفة ذات العلاقة بالقطاع من البلدان المشاركةومن جانبه ، أكد سرحان بول مدير عام المؤسسة الأمريكية المنظمة للصالون و الشريك الرئيسي مع معرض سوسة الدولي، أن هذه التظاهرة الدولية، تتميز بانفتاحها على المستجدات في القطاع وهي همزة وصل بين كافة الصناعيين والمزودينوبين أن المعرض الدولي للنسيج والملابس سيوفر فرص شراكات مهنية مستقبليةومن جهته، أوضح نائب رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس طارق الحاج علي، أن هذه التظاهرة المرجعية الأولى في تونس ستمكن المهنيين من الاطلاع على آخر المستجدات في صناعة النسيج والملابس وربط.العلاقات المهنية من خلال جلسات مباشرة بين رجال الأعمال التونسيين واصحاب المؤسسات الصناعية اللذين يحق لهم عرض منتوجاتهم في صيعتها النهائية .وأضاف المسؤول ، أن الجامعة ستخصص جناحا للمؤسسات المرجعية ، يضم 30 مؤسسة وستقدم كل مؤسسة مراحل الإنتاج ( من الخيط إلى القماش إلى الملابس إلى أن يصبح منتوجا جاهزا للاستعمال ) وذلك علاة عن عرض المعدات القديمة والجديدة