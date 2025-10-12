Babnet   Latest update 17:47 Tunis

بن عروس: حملة نظافة كبرى بعدد من النقاط بغابة رادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebc4ba183bc0.47166831_pglkfiqhjnmoe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 15:18
      
نظّمت بلدية رادس، اليوم الأحد، حملة نظافة كبرى تحت شعار "نظافة المحيط مسؤولية الجميع"، شملت عدة نقاط من غابة رادس، بمشاركة عدد من الإدارات والهياكل الجهوية على غرار الإدارة الجهوية للتجهيز، ودائرة الإنتاج الغابي، والإدارة الجهوية لحماية المحيط، إلى جانب عدد من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني.

وتهدف الحملة، التي أشرف عليها والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة، إلى التحسيس بأهمية المحافظة على نظافة هذا الفضاء البيئي والطبيعي والرياضي، الذي يمثل متنفسًا حضريا لسكان مدينة رادس وضواحي العاصمة الجنوبية، وفضاء جاذبا لممارسة الرياضة والترويح عن النفس، وفق ما أفاد به "وات" الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية رادس فتحي الماجري.



وقد سخرت مختلف الهياكل المشاركة معدات وآليات ثقيلة لرفع الإخلالات البيئية بعدة نقاط على امتداد الغابة، من بينها التان للرفع وثلاث مجرورات وشاحنتان من الحجم الكبير، بهدف جمع أكبر كمية ممكنة من الفضلات ونقلها إلى المصبات القريبة.

وشارك في هذه الحملة أكثر من 200 ناشط جمعياتي يمثلون مختلف مكونات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المتطوعين من متساكني الأحياء المجاورة. وشملت منطقة التدخل المدخل الشمالي للغابة والمسلك الذي يربط المسلك الصحي بالمنتزه الحضري.

وأشار الماجري إلى أن الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة في إطار جهد متواصل لإزالة النقاط السوداء بكامل الغابة ومعالجة الإخلالات البيئية القائمة.


الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
