معهد الصحافة وعلوم الاخبار يحدد 31 اكتوبر 2025 كآخر اجل لتقديم مقترحات للمشاركة في ملتقاه الدولي في افريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f53cafd85940.21668099_ojlhgemnkqpif.jpg width=100 align=left border=0>

وجّه معهد الصحافة وعلوم الإخبار دعوة للمشاركة في الملتقى الدولي الذي ينظمه من 22 الى 24 أفريل 2026 بمقره، جامعة منوبة، تحت عنوان "تحوّلات مهن الاتصال: التحديات والرهانات في العصر الرّقمي".



وبيّن معهد الصحافة وعلوم الإخبار، من خلال بلاغ نشره على صفحته الرسمية "فايسبوك"، امس الجمعة، انه حدد آخر أجل لتقديم المقترحات يوم 31 أكتوبر 2025 من خلال تقديم ملخص لا يتجاوز 500 كلمة، بالفرنسية أو الإنجليزية أو العربية.





ويتوجب على المهتمين ارسال مقترحاتهم الى العنوان التالي





colloque@ipsi.uma.tn



وافاد المصدر ذاته ان هذا الملتقى الدولي يدعو إلى التفكير الجماعي في مستقبل الاتصال، من خلال مناقشة التحولات والتوترات والآفاق التي تعيد تشكيل الممارسات الاتصالية المعاصرة



وتتعلق المحاور الرئيسية لهذا الملتقى الدولي بـ"الذكاء الاصطناعي و الرقمنة: الثورة و التحديات الأخلاقية في مهن الاتصال" والاتصال العمومي وتحدي الثقة: إعادة التفكير في العلاقة مع المواطن" و "تكوين الفاعلين متعددي المهارات في الاتصال : المهارات، الابتكارات" و "التكيف المحلي/العالمي تأثير المنصات الرقمية و الخوارزميات على الممارسات الاتصالية". ويتوجب على المهتمين ارسال مقترحاتهم الى العنوان التاليcolloque@ipsi.uma.tnوافاد المصدر ذاته ان هذا الملتقى الدولي يدعو إلى التفكير الجماعي في مستقبل الاتصال، من خلال مناقشة التحولات والتوترات والآفاق التي تعيد تشكيل الممارسات الاتصالية المعاصرةوتتعلق المحاور الرئيسية لهذا الملتقى الدولي بـ"الذكاء الاصطناعي و الرقمنة: الثورة و التحديات الأخلاقية في مهن الاتصال" والاتصال العمومي وتحدي الثقة: إعادة التفكير في العلاقة مع المواطن" و "تكوين الفاعلين متعددي المهارات في الاتصال : المهارات، الابتكارات" و "التكيف المحلي/العالمي تأثير المنصات الرقمية و الخوارزميات على الممارسات الاتصالية".