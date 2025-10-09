النجم الساحلي - تعيين محمد علي نفخة مدربا لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا للسعد الدريدي
اعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي اليوم الخميس عن تعيين محمد علي نفخة رسميا كمدرب أول لفريق آكابر كرة القدم متمنية له النجاح والتوفيق في مهمته.
وكان نفخة اشرف على تدريب فريق جوهرة الساحل مؤقتا اثر انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لسعد الدريدي بعد الهزيمة بسوسة امام شبيبة القيروان (2-3) في الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويحتل النجم الساحلي بعد مرور تسع جولات المركز الثاني عشر في ترتيب البطولة برصيد تسع نقاط.
