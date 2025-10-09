وزير الخارجية يدعو البعثة الديبلوماسية بكينيا إلى تعزيز التعاون بين تونس ونيروبي ومع بقية دول الاعتماد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e79ea79a4c73.49434191_nfgqejokplhim.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج البعثة الديبلوماسية بكينيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس ونيروبي ومع بقية بلدان الاعتماد (رواندا وتنزانيا وأوغندا والبورندي ومالاوي )، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الخارجية.



وحث الوزير، في لقائه بأعضاء البعثة المنعقد بمناسبة مشاركته في أشغال الاجتماع العشرين لوزراء خارجية تجمع الكوميسا والقمة 24 لرؤساء دول وحكومات "تجمع الكوميسا" المنعقد بالعاصمة الكينية يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، على استكشاف مجالات وآفاق جديدة لتطوير ميادين التعاون والشراكة مع دول الاعتماد على المستوى الثنائي وفي إطار التجمعات الإقليمية على غرار "الكوميسا".

