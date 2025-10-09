Babnet   Latest update 23:06 Tunis

وزير الخارجية يدعو البعثة الديبلوماسية بكينيا إلى تعزيز التعاون بين تونس ونيروبي ومع بقية دول الاعتماد

Publié le Jeudi 09 Octobre 2025
      
دعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج البعثة الديبلوماسية بكينيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس ونيروبي ومع بقية بلدان الاعتماد (رواندا وتنزانيا وأوغندا والبورندي ومالاوي )، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الخارجية.

وحث الوزير، في لقائه بأعضاء البعثة المنعقد بمناسبة مشاركته في أشغال الاجتماع العشرين لوزراء خارجية تجمع الكوميسا والقمة 24 لرؤساء دول وحكومات "تجمع الكوميسا" المنعقد بالعاصمة الكينية يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، على استكشاف مجالات وآفاق جديدة لتطوير ميادين التعاون والشراكة مع دول الاعتماد على المستوى الثنائي وفي إطار التجمعات الإقليمية على غرار "الكوميسا".



كما أكد الوزير على تعزيز مكانة تونس ونشاطها على مستوى منظّمات الأمم المتحدة الموجودة في نيروبي، مؤكدا أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات القنصلية بالشكل المطلوب لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمين ببلدان الاعتماد وضرورة تطوير هذه الخدمات.

وشدد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التواصل المستمرّ مع أبناء الجالية التونسية بكلّ دول الاعتماد.


