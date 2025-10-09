5 أفلام تونسية في الدورة 47 لمهرجان "سينيماد" في مونبلييه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67054f7e5a6231.64211698_jlqhgompnekfi.jpg width=100 align=left border=0>

تسجل الدورة 47 لمهرجان "سينيماد" الدولي للسينما المتوسطية التي تحتضنها مدينة مونبلييه الفرنسية من 17 إلى 25 أكتوبر الحالي، حضورا مهما للسينما التونسية التي ستكون ممثلة بخمسة أفلام جديدة أُنتجت خلال العام الجاري إلى جانب فيلم قديم للمخرج عبد اللطيف كشيش.



هذه الأفلام التونسية هي "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية و"فولاذ" لمهدي هميلي و"وين ياخذنا الريح" لأمل قلاتي و"تحت الأنقاض" لنذير بوسلامة و"سماء بلا أرض" لأريج السحيري، إلى جانب عرض فيلم "ألعاب الحب والصدفة" (2003) للمخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش.



ويتسابق فيلم "صوت هند رجب"، الذي رشحته تونس لتمثيلها في جوائز الأوسكار لسنة 2026، (ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل) على الجائزة الكبرى للمهرجان "الأنتيغون الذهبي" وقيمتها المالية 15 ألف يورو (ما يناهز 50 ألف دينار تونسي). وقد كان هذا العمل نال مؤخرا جائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.



ويعرض فيلم "فولاذ" لمهدي هميلي وفيلم "وين ياخذنا الريح" لأمل قلاتي ضمن قسمي المسابقة الرسمية والبانوراما على التوالي. كما يشارك في قسم البانوراما أيضا فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" لمراد مصطفى، وهو إنتاج مشترك مصري-تونسي.

أما فيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري فقد اختير ليعرض في قسم "العروض الأولى" الذي يضم 12 فيلما روائيا ووثائقيا.



كما يشارك الفيلم القصير "تحت الأنقاض" (26 دق) لنذير بوسلامة في مسابقة الأفلام القصيرة. ويؤدي أدوار البطولة في هذا العمل كل من مجد مستورة وآية بوترعة.

