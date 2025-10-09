Babnet   Latest update 23:06 Tunis

مدنين: فتح المحطة الجديدة لسيارات الأجرة بمدنين بداية من يوم غد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d9edca16a3.06231512_fmpeoinlgkjhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 16:50 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تفتح المحطة الجديدة لسيارات الاجرة بمدينة مدنين أبوابها بداية من يوم غد الجمعة، ، وذلك بعد الانتهاء من عدة اشغال شملتها وحوّلتها إلى فضاء مناسب ولائق للمسافرين وللسواق يتوفر على شروط السلامة والراحة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمدنين فتحي البقالطي.

وأوضح البقالطي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المحطة الجديدة الكائنة بطريق جربة تمتد على مساحة 2500 متر مربع  وتتوفر على قاعة انتظار وشبابيك لبيع التذاكر ومصلى ومجموعات صحية ومشرب، وهي تشمل الخطوط الداخلية وخط خارجي نحو تطاوين، مؤكدا على أهميتها في تحسين خدمات قطاع النقل بالجهة وتوفير فضاء آمن ومريح.

يذكر أن المحطة القديمة لسيارات الاجرة بمدنين قد أغلقت بعد حادث انهيار أحد جدرانها يوم 12 نوفمبر 2024، والذي اسفر عن اصابة سائق كان داخل سيارته وتضرر عدد من سيارات الاجرة، علما أنّ المحطة كانت ضيقة تفتقر الى شروط السلامة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316347


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    