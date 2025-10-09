مدنين: فتح المحطة الجديدة لسيارات الأجرة بمدنين بداية من يوم غد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d9edca16a3.06231512_fmpeoinlgkjhq.jpg width=100 align=left border=0>

تفتح المحطة الجديدة لسيارات الاجرة بمدينة مدنين أبوابها بداية من يوم غد الجمعة، ، وذلك بعد الانتهاء من عدة اشغال شملتها وحوّلتها إلى فضاء مناسب ولائق للمسافرين وللسواق يتوفر على شروط السلامة والراحة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمدنين فتحي البقالطي.



وأوضح البقالطي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المحطة الجديدة الكائنة بطريق جربة تمتد على مساحة 2500 متر مربع وتتوفر على قاعة انتظار وشبابيك لبيع التذاكر ومصلى ومجموعات صحية ومشرب، وهي تشمل الخطوط الداخلية وخط خارجي نحو تطاوين، مؤكدا على أهميتها في تحسين خدمات قطاع النقل بالجهة وتوفير فضاء آمن ومريح.





يذكر أن المحطة القديمة لسيارات الاجرة بمدنين قد أغلقت بعد حادث انهيار أحد جدرانها يوم 12 نوفمبر 2024، والذي اسفر عن اصابة سائق كان داخل سيارته وتضرر عدد من سيارات الاجرة، علما أنّ المحطة كانت ضيقة تفتقر الى شروط السلامة.