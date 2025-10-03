Babnet   Latest update 21:38 Tunis

إنتخاب تونس لرئاسة المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشّطات بشمال إفريقيا للدورة القادمة

Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 20:36
      
اسفرت أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات لمنطقة شمال إفريقيا التي احتضنتها العاصمة التونسية يومي 2 و3 اكتوبر الحالي عن انتخاب تونس لرئاسة المنظمة للدورة القادمة التي تمتد لأربع سنوات، ممثّلة في المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات المنذر قبّوج. 

وجاء هذا الاختيار بمشاركة الدول الأعضاء: تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ليعكس الثقة المتجددة بالدور الريادي والمشهود لتونس في مكافحة المنشطات على المستويين الوطني والدولي وتتويجًا للجهود التونسية في ترسيخ مكانة تونس كفاعل أساسي في المنظومة الرياضية الإقليمية، وتأكيدًا على التزامها الراسخ بتعزيز آفاق التعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة في المجال الرياضي ولحماية القيم الرياضية النبيلة وضمان الرياضة النظيفة والمنافسة النزيهة.


