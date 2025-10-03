نواب يطالبون سلطات الاحتلال بالافراج الفوري على النائب محمد على سليمان وجميع المشاركين في أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c904916da219.25245398_eilgnkmfopqhj.jpg width=100 align=left border=0>

عبر نواب مجلس الشعب، اليوم الجمعة، عن استنكارهم الشديد لاعتقال سلطات الاحتلال الصهيوني لعدد من نشطاء أسطول الصمود، ومن بينهم النائب محمد علي سليمان الذي كان على متن سفينة "أنس الشريف"، باعتباره البرلماني العربي الوحيد المشارك في هذا الأسطول.



وطالب النواب، خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمقر المجلس بباردو حول "مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية"، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وفتح ممرات إنسانية عاجلة، إلى جانب فضح الممارسات العدوانية المتواصلة للاحتلال.

