وزير الإقتصاد يلتقي بالمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.
إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ بعد ظهر الخميس 02 اكتوبر 2025 ب Dubrovka Suica المفوضة الأوروبية للمتوسط.
وكان اللقاء الذي حضره سفير الإتحاد الأوروبي بتونس Giuseppe Perrone مناسبة تم خلالها االتطرق الى التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيزه في المرحلة القادمة.
وأكد سمير عبدالحفيظ في هذا السياق على الأهمية التي توليها تونس لمزيد توطيد العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الإقتصادية في إطار شراكة متكافئة تتلائم مع الأولويات والتوجهات الوطنية.
وكان اللقاء الذي حضره سفير الإتحاد الأوروبي بتونس Giuseppe Perrone مناسبة تم خلالها االتطرق الى التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيزه في المرحلة القادمة.
وأكد سمير عبدالحفيظ في هذا السياق على الأهمية التي توليها تونس لمزيد توطيد العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الإقتصادية في إطار شراكة متكافئة تتلائم مع الأولويات والتوجهات الوطنية.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى التعاون المالي والفني القائم بين الجانبين ، مشيرا الى ضرورة اضفاء المزيد من المرونة على سير برامجه بما يعزز من فاعليتها و يسهم في تسريع تنفيذها.
من جانبها أكدت Dubravca Suica على الأهمية التي يوليها الإتحاد الأوروبي لتونس كشريك محوري وعلى الحرص لمزيد تعزيز التعاون في كافة المجالات في ضوء أولويات تونس التنموية ، مشيرة الى اهمية العمل التشاركي من أجل مقاربة جديدة لمجابهة التحديات المشتركة وذلك من خلال وضع تصورات وبرامج تجعل من الفضاء المتوسطي فضاء للأزدهار والتنمية المستدامة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315942