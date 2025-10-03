Babnet   Latest update 16:50 Tunis

وزير الإقتصاد يلتقي بالمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfe2e8c96412.96220706_iekglonmqfphj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 15:20 قراءة: 0 د, 46 ث
      
إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ بعد ظهر الخميس 02 اكتوبر 2025 ب Dubrovka Suica المفوضة الأوروبية للمتوسط.
وكان اللقاء الذي حضره سفير الإتحاد الأوروبي بتونس Giuseppe Perrone مناسبة تم خلالها االتطرق الى التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيزه في المرحلة القادمة.
وأكد سمير عبدالحفيظ في هذا السياق على الأهمية التي توليها تونس لمزيد توطيد العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الإقتصادية في إطار شراكة متكافئة تتلائم مع الأولويات والتوجهات الوطنية.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى التعاون المالي والفني القائم بين الجانبين ، مشيرا الى ضرورة اضفاء المزيد من المرونة على سير برامجه بما يعزز من فاعليتها و يسهم في تسريع تنفيذها.

من جانبها أكدت Dubravca Suica على الأهمية التي يوليها الإتحاد الأوروبي لتونس كشريك محوري وعلى الحرص لمزيد تعزيز التعاون في كافة المجالات في ضوء أولويات تونس التنموية ، مشيرة الى اهمية العمل التشاركي من أجل مقاربة جديدة لمجابهة التحديات المشتركة وذلك من خلال وضع تصورات وبرامج تجعل من الفضاء المتوسطي فضاء للأزدهار والتنمية المستدامة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315942


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:28
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
25°-19
30°-19
24°-20
24°-18
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1061,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    