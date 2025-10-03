وزير الإقتصاد يلتقي بالمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfe2e8c96412.96220706_iekglonmqfphj.jpg width=100 align=left border=0>

إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ بعد ظهر الخميس 02 اكتوبر 2025 ب Dubrovka Suica المفوضة الأوروبية للمتوسط.

وكان اللقاء الذي حضره سفير الإتحاد الأوروبي بتونس Giuseppe Perrone مناسبة تم خلالها االتطرق الى التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيزه في المرحلة القادمة.

وأكد سمير عبدالحفيظ في هذا السياق على الأهمية التي توليها تونس لمزيد توطيد العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الإقتصادية في إطار شراكة متكافئة تتلائم مع الأولويات والتوجهات الوطنية.

