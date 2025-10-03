Babnet   Latest update 07:48 Tunis

قيس سعيد يؤكد ان هناك عملا ديبلوماسيا مكثفا من اجل عودة التونسيين الذين احتجزتهم قوات الكيان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5ae5122847.98311443_gjenqkplhofim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025
      
أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم الخميس، 02 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، لمحمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة التونسيّين الذين احتجزتهم قوات الكيان الصهيوني في أسرع الآجال.
وحسب بلاغ اعلامي نشرته رئاسة الجمهورية ليل الخميس أوضح رئيس الجمهورية أنّ عملا دبلوماسيا مُكثّفا مستمرّ منذ أيّام دون انقطاع، مشددا على أن الدّولة التونسية لن تتخلّى أبدا عن مسؤولياتها الوطنيّة.


واضاف بأن تونس كلّها صامدة وثابتة على مواقفها المبدئية، وصار صوتها مسموعا ومُحترما في العالم كلّه حول جرائم الإبادة التي يرتكبها العدوّ الصهيوني في حقّ الشّعب الفلسطيني.


وجدّد رئيس الدولة في هذا السياق التأكيد على موقف تونس الثابت من حقّ الشّعب الفلسطيني في استعادة كلّ حقوقه وإقامة دولته المستقلّة على كلّ أرض فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.


