قيس سعيد يؤكد ان هناك عملا ديبلوماسيا مكثفا من اجل عودة التونسيين الذين احتجزتهم قوات الكيان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5ae5122847.98311443_gjenqkplhofim.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم الخميس، 02 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، لمحمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة التونسيّين الذين احتجزتهم قوات الكيان الصهيوني في أسرع الآجال.

وحسب بلاغ اعلامي نشرته رئاسة الجمهورية ليل الخميس أوضح رئيس الجمهورية أنّ عملا دبلوماسيا مُكثّفا مستمرّ منذ أيّام دون انقطاع، مشددا على أن الدّولة التونسية لن تتخلّى أبدا عن مسؤولياتها الوطنيّة.



