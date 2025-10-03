Babnet   Latest update 07:48 Tunis

رئيس الجمهورية يتناول في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عديد المحاور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5c6f0a0301.67833502_egfopkhmnlijq.jpg width=100 align=left border=0>
تناول رئيس الجمهورية  قيس سعيد، في اللّقاء الذي جمعه عصر يوم الخميس، بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر عديد المحاور المتعلّقة بالسياسة الاجتماعية للدّولة.
.
وأكدّ رئيس الدّولة، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على ضرورة مقاربة كل القضايا مقاربة شاملة موضّحا أنّ هناك إجراءات عاجلة يتّوجب اتخاذها ،ولكن يجب أن تتنزّل في إطار تصوّر كامل يتّم الإعداد له لفائدة من طالت بطالتهم على اختلاف أصنافهم.

كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى موضوع المناولة وضرورة فرض احترام القانون وإيجاد حلول عاجلة لمن يتعرّضون إلى ضغوطات ظاهرها تطبيق القانون وباطنها نقيض ذلك تماما.

واعتبر رئيس الدولة أن "قطرة عرق واحدة هي أمانة، فضلا عن أنّ العدالة الاجتماعية هي المقدّمة الأولى في تحقيق النموّ والاستثمار في مناخ مستقرّ يجد فيه كلّ ذي حقّ حقّه الشرعي والمشروع".
 


