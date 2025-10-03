رئيس الجمهورية يتناول في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عديد المحاور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5c6f0a0301.67833502_egfopkhmnlijq.jpg width=100 align=left border=0>

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد، في اللّقاء الذي جمعه عصر يوم الخميس، بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر عديد المحاور المتعلّقة بالسياسة الاجتماعية للدّولة.

.

وأكدّ رئيس الدّولة، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على ضرورة مقاربة كل القضايا مقاربة شاملة موضّحا أنّ هناك إجراءات عاجلة يتّوجب اتخاذها ،ولكن يجب أن تتنزّل في إطار تصوّر كامل يتّم الإعداد له لفائدة من طالت بطالتهم على اختلاف أصنافهم.

