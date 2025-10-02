Babnet   Latest update 19:33 Tunis

نواب بالبرلمان يعلنون تضامنهم مع النائب محمد علي المختطف وكافة المشاركين معه في أسطول الصمود.. ويطالبون الحكومة بالتحرك العاجل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c904916da219.25245398_eilgnkmfopqhj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 17:48 قراءة: 1 د, 29 ث
      
عبّر عدد من نواب البرلمان (32 نائبا)، عن "إدانتهم الشديدة واستنكارهم العميق"، لعملية الاختطاف "الإجرامية" التي استهدفت صباح اليوم الخميس، زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال، على إثر "عدوان غاشم وغير القانوني" على الأسطول المحمل بالمساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على سكان القطاع.

واعتبر النواب في بيان مشترك يحمل توقيعهم، أن ما اقدمت عليه قوات الإحتلال "يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي".



وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول، وبتحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين، واعتبار هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي بأسره.

كما دعوا الحكومة التونسية، إلى "التحرّك العاجل والفاعل"، واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر، مناشدين المجتمع الدولي والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، التصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة.

وطالب النواب أيضا، بعقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال.

يشار إلى أن النواب الممضين على البيان هم كل من: بلال المشري وثابت العابد وفوزي دعاس وريم المعشاوي وابراهيم حسين وعلي زغدود وظافر الصغيري وخالد حكيم المبروكي ومحمد علي فنيرة ومحمد أمين الورغي ومنال بديدة وغسان يامون وباديس بالحاج علي وماهر الكتاري ومحمد زياد الماهر ومحمد بن حسين وعبد الجليل الهاني وعصام شوشان ومختار عيفاوي وحمادي العشاري غيلاني وبدر الدين قمودي وشفيق الزعفوري وأيمن بن صالح وضحى سالمي ونزار الصديق والطاهر بن منصور والنوري الجريدي وعبد السلام دحمان ومنير الكموني وحمدي بن صالح وعبد الرزاق عويدات وأيمن مرعوي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315893


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:29
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-20
23°-20
25°-18
27°-20
24°-20
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    