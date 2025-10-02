نواب بالبرلمان يعلنون تضامنهم مع النائب محمد علي المختطف وكافة المشاركين معه في أسطول الصمود.. ويطالبون الحكومة بالتحرك العاجل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c904916da219.25245398_eilgnkmfopqhj.jpg width=100 align=left border=0>

عبّر عدد من نواب البرلمان (32 نائبا)، عن "إدانتهم الشديدة واستنكارهم العميق"، لعملية الاختطاف "الإجرامية" التي استهدفت صباح اليوم الخميس، زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال، على إثر "عدوان غاشم وغير القانوني" على الأسطول المحمل بالمساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على سكان القطاع.



واعتبر النواب في بيان مشترك يحمل توقيعهم، أن ما اقدمت عليه قوات الإحتلال "يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي".

