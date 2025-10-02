نواب بالبرلمان يعلنون تضامنهم مع النائب محمد علي المختطف وكافة المشاركين معه في أسطول الصمود.. ويطالبون الحكومة بالتحرك العاجل
عبّر عدد من نواب البرلمان (32 نائبا)، عن "إدانتهم الشديدة واستنكارهم العميق"، لعملية الاختطاف "الإجرامية" التي استهدفت صباح اليوم الخميس، زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال، على إثر "عدوان غاشم وغير القانوني" على الأسطول المحمل بالمساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على سكان القطاع.
واعتبر النواب في بيان مشترك يحمل توقيعهم، أن ما اقدمت عليه قوات الإحتلال "يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي".
وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول، وبتحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين، واعتبار هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي بأسره.
كما دعوا الحكومة التونسية، إلى "التحرّك العاجل والفاعل"، واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر، مناشدين المجتمع الدولي والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، التصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة.
وطالب النواب أيضا، بعقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال.
يشار إلى أن النواب الممضين على البيان هم كل من: بلال المشري وثابت العابد وفوزي دعاس وريم المعشاوي وابراهيم حسين وعلي زغدود وظافر الصغيري وخالد حكيم المبروكي ومحمد علي فنيرة ومحمد أمين الورغي ومنال بديدة وغسان يامون وباديس بالحاج علي وماهر الكتاري ومحمد زياد الماهر ومحمد بن حسين وعبد الجليل الهاني وعصام شوشان ومختار عيفاوي وحمادي العشاري غيلاني وبدر الدين قمودي وشفيق الزعفوري وأيمن بن صالح وضحى سالمي ونزار الصديق والطاهر بن منصور والنوري الجريدي وعبد السلام دحمان ومنير الكموني وحمدي بن صالح وعبد الرزاق عويدات وأيمن مرعوي.
