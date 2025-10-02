تظاهرة "أكتوبر الموسيقي أكتوبر المالوف" في دورتها الخامسة من 3 إلى 31 أكتوبر ببنزرت
ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس تظاهرة "أكتوبر الموسيقي أكتوبر المالوف" في دورتها الخامسة وذلك من 3 إلى 31 أكتوبر 2025 .
وتفتتح هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، غدا بعرض النوبة المعطرة لمحمد علي كمون بداية من السادسة مساء، يليه في اليوم الموالي عرض استخبار لأكاديمية خميس ترنان للموسيقى والفنون (س 18).
ويتابع الجمهور يوم 15 أكتوبر عرضا للمعهد العمومي للموسيقى والرقص (س 17 و30)، فيما تقدم مجموعة مقام لمحرز خليل يوم 18 أكتوبر عرضا بعنوان زخارف يتضمن مختارات من كلاسيكيات الموسيقى العربية (س 17 و30).
وفي إطار الانفتاح على الفضاءات الخارجية يستضيف المبيت الجامعي بجرزونة يوم 22 أكتوبر عرضا موسيقيا بعنوان "عليك نغني" لأمير العسكري، قبل أن يحتضن المركب الثقافي الشيخ إدريس مجددا يوم 25 أكتوبر عرض "الرحلة" ليسري مقداد.
وتختتم الفعاليات يوم 31 أكتوبر في رحاب المركب، بعرض موسيقي لنادي خميس ترنان وينطلق هذا الحفل الختامي على الساعة الخامسة والنصف مساء.
