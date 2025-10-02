تظاهرة "أكتوبر الموسيقي أكتوبر المالوف" في دورتها الخامسة من 3 إلى 31 أكتوبر ببنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de9d8107ffe4.19866159_moknqjilgphfe.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس تظاهرة "أكتوبر الموسيقي أكتوبر المالوف" في دورتها الخامسة وذلك من 3 إلى 31 أكتوبر 2025 .

وتفتتح هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، غدا بعرض النوبة المعطرة لمحمد علي كمون بداية من السادسة مساء، يليه في اليوم الموالي عرض استخبار لأكاديمية خميس ترنان للموسيقى والفنون (س 18).

ويتابع الجمهور يوم 15 أكتوبر عرضا للمعهد العمومي للموسيقى والرقص (س 17 و30)، فيما تقدم مجموعة مقام لمحرز خليل يوم 18 أكتوبر عرضا بعنوان زخارف يتضمن مختارات من كلاسيكيات الموسيقى العربية (س 17 و30).

