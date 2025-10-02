Babnet   Latest update 19:33 Tunis

تظاهرة "أكتوبر الموسيقي أكتوبر المالوف" في دورتها الخامسة من 3 إلى 31 أكتوبر ببنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de9d8107ffe4.19866159_moknqjilgphfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 19:12 قراءة: 0 د, 46 ث
      
ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس تظاهرة "أكتوبر الموسيقي أكتوبر المالوف" في دورتها الخامسة وذلك من 3 إلى 31 أكتوبر 2025 .
وتفتتح هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، غدا بعرض النوبة المعطرة لمحمد علي كمون بداية من السادسة مساء، يليه في اليوم الموالي عرض استخبار لأكاديمية خميس ترنان للموسيقى والفنون (س 18).
ويتابع الجمهور يوم 15 أكتوبر عرضا للمعهد العمومي للموسيقى والرقص (س 17 و30)، فيما تقدم مجموعة مقام لمحرز خليل يوم 18 أكتوبر عرضا بعنوان زخارف يتضمن مختارات من كلاسيكيات الموسيقى العربية (س 17 و30).

وفي إطار الانفتاح على الفضاءات الخارجية يستضيف المبيت الجامعي بجرزونة يوم 22 أكتوبر عرضا موسيقيا بعنوان "عليك نغني" لأمير العسكري، قبل أن يحتضن المركب الثقافي الشيخ إدريس مجددا يوم 25 أكتوبر عرض "الرحلة" ليسري مقداد.

وتختتم الفعاليات يوم 31 أكتوبر في رحاب المركب، بعرض موسيقي لنادي خميس ترنان وينطلق هذا الحفل الختامي على الساعة الخامسة والنصف مساء.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315885


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:29
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-20
23°-20
25°-18
27°-20
24°-20
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    