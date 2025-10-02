Babnet   Latest update 19:33 Tunis

تونس: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يتراجع إلى 7,49 بالمائة خلال سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 17:07
      
سجّل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية تراجعًا طفيفًا خلال شهر سبتمبر 2025 ليستقر عند 7,49%، بعد أن ظل في حدود 7,50% طوال الفترة الممتدة من أفريل إلى أوت 2025، وذلك وفق بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي.

وأظهرت المؤشرات أن المعدل واصل منحاه التنازلي على أساس سنوي، إذ انخفض من 8% في سبتمبر 2023 إلى 7,99% في سبتمبر 2024، وصولًا إلى 7,49% حاليًا.



يُذكر أن معدل نسبة الفائدة كان قد بلغ ذروته في بداية سنة 2023، حيث سجّل 8,02% في فيفري 2023 و 8,05% في مارس 2023، مقارنة بمستويات أقل تراوحت بين 6,1% و7,2% طوال سنة 2022.


